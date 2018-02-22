هيئة النقل العام تبحث عن السائق المضطرب في الفيديو المتداول

دعت هيئة النقل العام، إلى إبلاغها بأي معلومات عن الفيديو المتداول الذي أظهر قائد حافلة يقوم بتصرفات غريبة خلال قيادته على أحد الطرقات.

وقالت: "ندعو للتواصل معنا بخصوص أي معلومات تُعرف عن هذا المقطع، ومكان انطلاق الرحلة، والوجهة".

‏وبالإمكان إرسال المعلومات إلى:

‪Communicate@pta.gov.sa، ‏أو هاتف رقم: 0118261111.

وكان الفيديو الذي أظهر السائق بوضع غريب، قد أثار الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتعريضه حياته وحياة الآخرين للخطر؛ لقيادته الحافلة بهذه الحالة الغريبة.