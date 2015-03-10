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أمانة المدينة المنورة تحسم الجدل وتغلق محلات الشيشة بمدخلها

إشادات واسعة من المواطنين بهذا القرار

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة صباح اليوم، محلات بيع الشيش والدخان التي تقع في مدخل المدينة المنورة من جهة طريق الهجرة، لتحسم الجدال الذي استمر منذ سنوات، وسط مطالبات العديد بإغلاقها بسبب وجودها في بداية دخول المدينة المنورة، وفي مكان غير لائق أن تكون تلك المحلات هي أول من يستقبل الزوار مع طريق الهجرة.

وجاء إغلاق أمانة المدينة هذا اليوم، بعد أن تم إنذار ملاك المحلات قبل ٣ أشهر، فيما تواجدت الجهات الأمنية أثناء الإغلاق، وأشاد العديد من المغردين بقرار الأمانة الذي اتخذته في إغلاق تلك المحلات، مؤكدين أنه حلم لديهم وتحقق بجهود أمانة المدينة.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة المدينة المنورة تحسم الجدل وتغلق محلات الشيشة بمدخلها
سبق

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة صباح اليوم، محلات بيع الشيش والدخان التي تقع في مدخل المدينة المنورة من جهة طريق الهجرة، لتحسم الجدال الذي استمر منذ سنوات، وسط مطالبات العديد بإغلاقها بسبب وجودها في بداية دخول المدينة المنورة، وفي مكان غير لائق أن تكون تلك المحلات هي أول من يستقبل الزوار مع طريق الهجرة.

وجاء إغلاق أمانة المدينة هذا اليوم، بعد أن تم إنذار ملاك المحلات قبل ٣ أشهر، فيما تواجدت الجهات الأمنية أثناء الإغلاق، وأشاد العديد من المغردين بقرار الأمانة الذي اتخذته في إغلاق تلك المحلات، مؤكدين أنه حلم لديهم وتحقق بجهود أمانة المدينة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
05:45 PM

أمانة المدينة المنورة تحسم الجدل وتغلق محلات الشيشة بمدخلها

إشادات واسعة من المواطنين بهذا القرار

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
2
1,373

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة صباح اليوم، محلات بيع الشيش والدخان التي تقع في مدخل المدينة المنورة من جهة طريق الهجرة، لتحسم الجدال الذي استمر منذ سنوات، وسط مطالبات العديد بإغلاقها بسبب وجودها في بداية دخول المدينة المنورة، وفي مكان غير لائق أن تكون تلك المحلات هي أول من يستقبل الزوار مع طريق الهجرة.

وجاء إغلاق أمانة المدينة هذا اليوم، بعد أن تم إنذار ملاك المحلات قبل ٣ أشهر، فيما تواجدت الجهات الأمنية أثناء الإغلاق، وأشاد العديد من المغردين بقرار الأمانة الذي اتخذته في إغلاق تلك المحلات، مؤكدين أنه حلم لديهم وتحقق بجهود أمانة المدينة.

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