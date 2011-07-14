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بالفيديو .. "المطلق" لمستفتٍ بـ"استديو الجمعة": هناك شيخ اسمه "جوجل" لا يستغني عنه أحد!

نصح أحد المتصلين ببرنامجه الأسبوعي بالاستعانة بمحرك البحث العالمي

نصح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أحد المتصلين ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام بالاستعانة بمحرك البحث العالمي على الإنترنت جوجل (Google) ، وقال "فيه شيخ اسمه جوجل، ونحن نسأله". مضيفًا للمتصل بأن "جوجل الآن لا يستغني عنه أحد، ويدلك".

وقد أجاب "المطلق" على مجموعة من الأسئلة، منها حديث النبي ﷺ: "إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله تعالى"، موضحًا أن المقصود باللعن هنا هو الذم وليس اللعن بمعناه. مشيرًا إلى أن كلمة "بخٍ بخٍ" في حديث النبي ﷺ "بخٍ ذلك مال رابح" هي للتعجب، مبينًا أن معنى "عفرتيه" أي الظاهر من إبطيه عند رفع اليد في الحديث "فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بان عفرتاه".

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بالفيديو .. "المطلق" لمستفتٍ بـ"استديو الجمعة": هناك شيخ اسمه "جوجل" لا يستغني عنه أحد!
سبق

نصح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أحد المتصلين ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام بالاستعانة بمحرك البحث العالمي على الإنترنت جوجل (Google) ، وقال "فيه شيخ اسمه جوجل، ونحن نسأله". مضيفًا للمتصل بأن "جوجل الآن لا يستغني عنه أحد، ويدلك".

وقد أجاب "المطلق" على مجموعة من الأسئلة، منها حديث النبي ﷺ: "إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله تعالى"، موضحًا أن المقصود باللعن هنا هو الذم وليس اللعن بمعناه. مشيرًا إلى أن كلمة "بخٍ بخٍ" في حديث النبي ﷺ "بخٍ ذلك مال رابح" هي للتعجب، مبينًا أن معنى "عفرتيه" أي الظاهر من إبطيه عند رفع اليد في الحديث "فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بان عفرتاه".

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
02:05 AM

بالفيديو .. "المطلق" لمستفتٍ بـ"استديو الجمعة": هناك شيخ اسمه "جوجل" لا يستغني عنه أحد!

نصح أحد المتصلين ببرنامجه الأسبوعي بالاستعانة بمحرك البحث العالمي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
16
24,591

نصح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أحد المتصلين ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام بالاستعانة بمحرك البحث العالمي على الإنترنت جوجل (Google) ، وقال "فيه شيخ اسمه جوجل، ونحن نسأله". مضيفًا للمتصل بأن "جوجل الآن لا يستغني عنه أحد، ويدلك".

وقد أجاب "المطلق" على مجموعة من الأسئلة، منها حديث النبي ﷺ: "إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله تعالى"، موضحًا أن المقصود باللعن هنا هو الذم وليس اللعن بمعناه. مشيرًا إلى أن كلمة "بخٍ بخٍ" في حديث النبي ﷺ "بخٍ ذلك مال رابح" هي للتعجب، مبينًا أن معنى "عفرتيه" أي الظاهر من إبطيه عند رفع اليد في الحديث "فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بان عفرتاه".

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