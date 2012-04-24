"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد

من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاءٍ متفرقة من مناطق عدة بينها المدينة ومكة

توقّع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم السبت، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة مصحوبة بحبات بَرَد على مناطق عدة.

وقال الحصيني؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، متوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مناطق: المدينة المنوّرة، وتبوك، والشمالية، والجوف وحائل ومرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان".