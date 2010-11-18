النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكرناف" مساعد قائد أمن المنشآت بالشرقية لرتبة عميد

صدرت الموافقة السامية على ترقية فهد بن ناشي الكرناف، مساعد قائد قوة أمن المنشآت في المنطقة الشرقية، إلى رتبة "عميد".

وعبَّر العميد "الكرناف" عن شكره لولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على هذه الثقة الملكية الكريمة، وقال إنها تُعد دافعًا له لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة هذا الوطن الغالي.

وتلقى "الكرناف" تهاني الأقارب والأصدقاء والزملاء بمناسبة الثقة الملكية التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الكرناف" مساعد قائد أمن المنشآت بالشرقية لرتبة عميد
سبق

صدرت الموافقة السامية على ترقية فهد بن ناشي الكرناف، مساعد قائد قوة أمن المنشآت في المنطقة الشرقية، إلى رتبة "عميد".

وعبَّر العميد "الكرناف" عن شكره لولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على هذه الثقة الملكية الكريمة، وقال إنها تُعد دافعًا له لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة هذا الوطن الغالي.

وتلقى "الكرناف" تهاني الأقارب والأصدقاء والزملاء بمناسبة الثقة الملكية التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
11:39 PM

"الكرناف" مساعد قائد أمن المنشآت بالشرقية لرتبة عميد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
188

صدرت الموافقة السامية على ترقية فهد بن ناشي الكرناف، مساعد قائد قوة أمن المنشآت في المنطقة الشرقية، إلى رتبة "عميد".

وعبَّر العميد "الكرناف" عن شكره لولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على هذه الثقة الملكية الكريمة، وقال إنها تُعد دافعًا له لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة هذا الوطن الغالي.

وتلقى "الكرناف" تهاني الأقارب والأصدقاء والزملاء بمناسبة الثقة الملكية التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,629
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,908
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,530
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,480

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة