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القبض على وافدَيْن بنجلاديشيَّيْن اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ في الرياض

ضبط 7 رجال من نفس الجنسية و8 نساء آسيويات

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات تمكَّنا من إغوائهن وتمكينهن من الهرب من أصحاب عملهن وإيوائهن، كما تم ضبط (7) رجال من نفس الجنسية قدموا لذات الغرض، و(8) نساء من جنسية آسيوية، و(‏جميعهم تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على وافدَيْن بنجلاديشيَّيْن اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ في الرياض
سبق

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات تمكَّنا من إغوائهن وتمكينهن من الهرب من أصحاب عملهن وإيوائهن، كما تم ضبط (7) رجال من نفس الجنسية قدموا لذات الغرض، و(8) نساء من جنسية آسيوية، و(‏جميعهم تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
05:55 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
06:11 PM

القبض على وافدَيْن بنجلاديشيَّيْن اتخذا استراحتين لأعمال الرذيلة بحي المناخ في الرياض

ضبط 7 رجال من نفس الجنسية و8 نساء آسيويات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,762

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات تمكَّنا من إغوائهن وتمكينهن من الهرب من أصحاب عملهن وإيوائهن، كما تم ضبط (7) رجال من نفس الجنسية قدموا لذات الغرض، و(8) نساء من جنسية آسيوية، و(‏جميعهم تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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