رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني يستقبل رئيس أركان الدفاع البريطاني

"الناهض" و"كارتز" بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدَيْن

استقبل رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، الفريق محمد بن خالد الناهض، في مكتبه بالوزارة رئيس أركان الدفاع البريطاني، الفريق أول نيكولاس كارتز، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.