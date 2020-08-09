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دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. حارس "الوحدة" ينقذ فريقه من كمين "الرائد"

انتهت مباراة الجولة الـ 24 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم بين الوحدة والرائد بالتعادل السلبي.

وأنقذ حارس الوحدة عبد الله الجدعاني الذي سينتقل للهلال الموسم المقبل، مرمى فريقه من عدة أهداف محققة كان أكثر تلك الفرص تصديه لركلة جزاء من قِبل لاعب الرائد محمد فوزير، حافظ بسببها على نظافة شباكه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة 40 ( الرابع ) كما ارتفع رصيد الرائد للنقطة 36 (السادس).

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوحدة الرائد الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. حارس "الوحدة" ينقذ فريقه من كمين "الرائد"
سبق

انتهت مباراة الجولة الـ 24 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم بين الوحدة والرائد بالتعادل السلبي.

وأنقذ حارس الوحدة عبد الله الجدعاني الذي سينتقل للهلال الموسم المقبل، مرمى فريقه من عدة أهداف محققة كان أكثر تلك الفرص تصديه لركلة جزاء من قِبل لاعب الرائد محمد فوزير، حافظ بسببها على نظافة شباكه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة 40 ( الرابع ) كما ارتفع رصيد الرائد للنقطة 36 (السادس).

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:58 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:20 PM

دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. حارس "الوحدة" ينقذ فريقه من كمين "الرائد"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,976

انتهت مباراة الجولة الـ 24 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم بين الوحدة والرائد بالتعادل السلبي.

وأنقذ حارس الوحدة عبد الله الجدعاني الذي سينتقل للهلال الموسم المقبل، مرمى فريقه من عدة أهداف محققة كان أكثر تلك الفرص تصديه لركلة جزاء من قِبل لاعب الرائد محمد فوزير، حافظ بسببها على نظافة شباكه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة 40 ( الرابع ) كما ارتفع رصيد الرائد للنقطة 36 (السادس).

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