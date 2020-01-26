مهاجم الاتحاد "بريجوفيتش" يخضع لبرنامج تأهيلي ولياقي مكثف خارج المملكة

أعلن نادي الاتحاد مغادرة لاعب الفريق الأول لكرة القدم الصربي الكساندر بريجوفيتش إلى خارج المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهازين الطبي والفني للخضوع إلى برنامج تأهيلي ولياقي مكثف على أن يعود اللاعب في الأيام القادمة للالتحاق بالتدريبات.

وكان نادي الاتحاد تعاقد مع المهاجم الصربي البالغ من العمر 28 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادمًا من نادي باوك اليوناني.