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فيديو يفضح "ماكرون" و"ترودو" و"جونسون".. كانوا يسخرون من "ترامب"

مقطع رصد كواليس الحديث الجانبي خلال حفل بقصر باكنغهام في لندن

رصدت عدسات المصورين حديثاً جانبياً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والكندي جاستن ترودو، خلال حفل أمس الثلاثاء بقصر باكنغهام في لندن.

ووفق صحيفة "ذي صن" يبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بغيابه".

وقالت الصحيفة إنهم لم يذكروه بالاسم، لكن أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.

وظهر في الفيديو "جونسون" و"ترودو" وهما يتحدثان مع "ماكرون" عن سبب تأخر الأخير عن حفل الاستقبال المنعقد بمناسبة الذكرى الـ70 لحلف الناتو، ليكملا حديثهما بمزاح عن المؤتمر المطول الذي عقده "ماكرون مع ترامب"، دون أي إشارة لاسمه.

وسأل "جونسون" "ماكرون": هل هذا يكون سبب تأخرك؟، ليرد عليه "ترودو": لقد تأخر "ماكرون"؛ لأنه حضر مؤتمراً صحفياً مدته 40 دقيقة.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي مازحاً مع "ماكرون": من المؤكد أنك شاهدت تدلّي فكّي فريقه إلى الأرض.

إيمانويل ماكرون بوريس جونسون جاستن ترودو ترامب

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فيديو يفضح "ماكرون" و"ترودو" و"جونسون".. كانوا يسخرون من "ترامب"
سبق

رصدت عدسات المصورين حديثاً جانبياً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والكندي جاستن ترودو، خلال حفل أمس الثلاثاء بقصر باكنغهام في لندن.

ووفق صحيفة "ذي صن" يبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بغيابه".

وقالت الصحيفة إنهم لم يذكروه بالاسم، لكن أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.

وظهر في الفيديو "جونسون" و"ترودو" وهما يتحدثان مع "ماكرون" عن سبب تأخر الأخير عن حفل الاستقبال المنعقد بمناسبة الذكرى الـ70 لحلف الناتو، ليكملا حديثهما بمزاح عن المؤتمر المطول الذي عقده "ماكرون مع ترامب"، دون أي إشارة لاسمه.

وسأل "جونسون" "ماكرون": هل هذا يكون سبب تأخرك؟، ليرد عليه "ترودو": لقد تأخر "ماكرون"؛ لأنه حضر مؤتمراً صحفياً مدته 40 دقيقة.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي مازحاً مع "ماكرون": من المؤكد أنك شاهدت تدلّي فكّي فريقه إلى الأرض.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
03:57 PM

فيديو يفضح "ماكرون" و"ترودو" و"جونسون".. كانوا يسخرون من "ترامب"

مقطع رصد كواليس الحديث الجانبي خلال حفل بقصر باكنغهام في لندن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت عدسات المصورين حديثاً جانبياً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والكندي جاستن ترودو، خلال حفل أمس الثلاثاء بقصر باكنغهام في لندن.

ووفق صحيفة "ذي صن" يبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بغيابه".

وقالت الصحيفة إنهم لم يذكروه بالاسم، لكن أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.

وظهر في الفيديو "جونسون" و"ترودو" وهما يتحدثان مع "ماكرون" عن سبب تأخر الأخير عن حفل الاستقبال المنعقد بمناسبة الذكرى الـ70 لحلف الناتو، ليكملا حديثهما بمزاح عن المؤتمر المطول الذي عقده "ماكرون مع ترامب"، دون أي إشارة لاسمه.

وسأل "جونسون" "ماكرون": هل هذا يكون سبب تأخرك؟، ليرد عليه "ترودو": لقد تأخر "ماكرون"؛ لأنه حضر مؤتمراً صحفياً مدته 40 دقيقة.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي مازحاً مع "ماكرون": من المؤكد أنك شاهدت تدلّي فكّي فريقه إلى الأرض.

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