شاب يرد الجميل لابنة عمته ويتبرع لها بكليته

ربّته بعد وفاة أمه وزوّجته ابنتها

ضرب الشاب حسن عبده القاضي مثلاً في رد الجميل، وذلك بتبرعه لابنة عمته بإحدى كليتيه، بعد أن عاش في كنفها منذ ولادته.

وكان القاضي ولد يتيماً وربّته ابنة عمته، حيث قامت بتزويجه ابنتها، لتصاب بعد ذلك بفشل كلوي عانت منه عدة سنوات، وقرر القاضي رد الجميل بتبرعه لها بكليته.

وأجريت العملية يوم الخميس الماضي بأحد مستشفيات جدة، وتكللت بالنجاح.