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فجرًا.. الحس الأمني يُسقط جناة أثناء محاولتهم سرقة مبنى حكومي بالأفلاج

فيما جرى تحرير محضر بالواقعة و"توقيف المتهمين على ذمة التحقيقات"

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الأفلاج، من القبض على جناة يقومون بسرقة مبنى حكومي قيد الإنشاء.

وفي التفاصيل، أسفر الحس الأمني لرجال التحريات والبحث الجنائي، فجر اليوم الثلاثاء، في ضبط الجناة أثناء محاولة سرقة ما بداخل المبنى ومستودع لمواد بناء تابع لمبنى حكومي لا يزال قيد الإنشاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوقيف المتهمين على ذمة التحقيق لدى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

يُذكر أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الأفلاج لها العديد من الإنجازات الأمنية في ضبط الكثير من الجناة والتوصل السريع في الإطاحة بالمطلوبين في وقت قياسي.

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فجرًا.. الحس الأمني يُسقط جناة أثناء محاولتهم سرقة مبنى حكومي بالأفلاج
سبق

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الأفلاج، من القبض على جناة يقومون بسرقة مبنى حكومي قيد الإنشاء.

وفي التفاصيل، أسفر الحس الأمني لرجال التحريات والبحث الجنائي، فجر اليوم الثلاثاء، في ضبط الجناة أثناء محاولة سرقة ما بداخل المبنى ومستودع لمواد بناء تابع لمبنى حكومي لا يزال قيد الإنشاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوقيف المتهمين على ذمة التحقيق لدى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

يُذكر أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الأفلاج لها العديد من الإنجازات الأمنية في ضبط الكثير من الجناة والتوصل السريع في الإطاحة بالمطلوبين في وقت قياسي.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
02:03 PM

فجرًا.. الحس الأمني يُسقط جناة أثناء محاولتهم سرقة مبنى حكومي بالأفلاج

فيما جرى تحرير محضر بالواقعة و"توقيف المتهمين على ذمة التحقيقات"

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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6,120

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الأفلاج، من القبض على جناة يقومون بسرقة مبنى حكومي قيد الإنشاء.

وفي التفاصيل، أسفر الحس الأمني لرجال التحريات والبحث الجنائي، فجر اليوم الثلاثاء، في ضبط الجناة أثناء محاولة سرقة ما بداخل المبنى ومستودع لمواد بناء تابع لمبنى حكومي لا يزال قيد الإنشاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوقيف المتهمين على ذمة التحقيق لدى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

يُذكر أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الأفلاج لها العديد من الإنجازات الأمنية في ضبط الكثير من الجناة والتوصل السريع في الإطاحة بالمطلوبين في وقت قياسي.

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