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الشاعر والإعلامي مسفر الدوسري يتعرض لوعكة صحية

تعرّض الشاعر والإعلامي المعروف مسفر الدوسري لوعكة صحية مُفاجئة ألمّت به مطلع هذا الأسبوع وألزمته السرير الأبيض، وقد عبّر الدوسري عن عميق شُكره لكل من سأل عنه، مؤكداً للجميع بأن حالته الصحية مُستقرّة ونتائج التقارير الطبية مُطمئنة، مُشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون على مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية وما لقيه من رعاية واهتمام من الطواقم الطبية والخدمات المساندة.

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الشاعر والإعلامي مسفر الدوسري يتعرض لوعكة صحية
سبق

تعرّض الشاعر والإعلامي المعروف مسفر الدوسري لوعكة صحية مُفاجئة ألمّت به مطلع هذا الأسبوع وألزمته السرير الأبيض، وقد عبّر الدوسري عن عميق شُكره لكل من سأل عنه، مؤكداً للجميع بأن حالته الصحية مُستقرّة ونتائج التقارير الطبية مُطمئنة، مُشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون على مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية وما لقيه من رعاية واهتمام من الطواقم الطبية والخدمات المساندة.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
07:29 PM

الشاعر والإعلامي مسفر الدوسري يتعرض لوعكة صحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرّض الشاعر والإعلامي المعروف مسفر الدوسري لوعكة صحية مُفاجئة ألمّت به مطلع هذا الأسبوع وألزمته السرير الأبيض، وقد عبّر الدوسري عن عميق شُكره لكل من سأل عنه، مؤكداً للجميع بأن حالته الصحية مُستقرّة ونتائج التقارير الطبية مُطمئنة، مُشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون على مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية وما لقيه من رعاية واهتمام من الطواقم الطبية والخدمات المساندة.

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