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فيصل أبو ثنين:"ما يحدث للمنتخب كارثة .. والأجنبي غيب اللاعب السعودي"

قال محلل القنوات الرياضية السعودية (الدولي السابق) فيصل أبو ثنين، إن ما حدث للمنتخب السعودي أمام اليمن يعد كارثة، فالتعادل 2/2 يعد أشبه بالخسارة.

وأضاف أبو ثنين: "يتحمل اللاعبون والاتحاد السعودي لكرة القدم التعثر الذي حدث للأخضر أمام اليمن في افتتاح للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023، هذه المجموعة تضم منتخبات متطورة كفلسطين وسنغافورة وأوزبكستان، لذا يجب احترام جميع المنتخبات، وإعادة صياغة المنتخب، التعثر في البداية يدفع المدرب لتعديل الأخطاء والتعرف أكثر على العناصر".

وأشار أبو ثنين إلى أن كثرة المحترفين الأجانب في الأندية حدّ من وجود خيار أكثر بالنسبة للاعب السعودي حينما يمثل منتخب بلاده .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيصل أبو ثنين:"ما يحدث للمنتخب كارثة .. والأجنبي غيب اللاعب السعودي"
سبق

قال محلل القنوات الرياضية السعودية (الدولي السابق) فيصل أبو ثنين، إن ما حدث للمنتخب السعودي أمام اليمن يعد كارثة، فالتعادل 2/2 يعد أشبه بالخسارة.

وأضاف أبو ثنين: "يتحمل اللاعبون والاتحاد السعودي لكرة القدم التعثر الذي حدث للأخضر أمام اليمن في افتتاح للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023، هذه المجموعة تضم منتخبات متطورة كفلسطين وسنغافورة وأوزبكستان، لذا يجب احترام جميع المنتخبات، وإعادة صياغة المنتخب، التعثر في البداية يدفع المدرب لتعديل الأخطاء والتعرف أكثر على العناصر".

وأشار أبو ثنين إلى أن كثرة المحترفين الأجانب في الأندية حدّ من وجود خيار أكثر بالنسبة للاعب السعودي حينما يمثل منتخب بلاده .

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
01:57 AM

فيصل أبو ثنين:"ما يحدث للمنتخب كارثة .. والأجنبي غيب اللاعب السعودي"

A A A
أحمد سرور - الرياض
4
1,476

قال محلل القنوات الرياضية السعودية (الدولي السابق) فيصل أبو ثنين، إن ما حدث للمنتخب السعودي أمام اليمن يعد كارثة، فالتعادل 2/2 يعد أشبه بالخسارة.

وأضاف أبو ثنين: "يتحمل اللاعبون والاتحاد السعودي لكرة القدم التعثر الذي حدث للأخضر أمام اليمن في افتتاح للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023، هذه المجموعة تضم منتخبات متطورة كفلسطين وسنغافورة وأوزبكستان، لذا يجب احترام جميع المنتخبات، وإعادة صياغة المنتخب، التعثر في البداية يدفع المدرب لتعديل الأخطاء والتعرف أكثر على العناصر".

وأشار أبو ثنين إلى أن كثرة المحترفين الأجانب في الأندية حدّ من وجود خيار أكثر بالنسبة للاعب السعودي حينما يمثل منتخب بلاده .

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