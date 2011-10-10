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المسابقات تعدّل موعد مباراتَي الاتحاد مع أبها والأهلي في الدوري.. تعرف على التعديل

قرّرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل موعد مباراة الاتحاد وأبها ضمن الجولة الثامنة، ومباراة الأهلي والاتحاد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على خلفية إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم جدول مباريات دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتحديد موعد مواجهتَي الاتحاد ضد الوصل الإماراتي في 23 أكتوبر ذهابًا و4 نوفمبر إيابًا.

وبناء على التعديل المذكور سيتم تأجيل مباراة الاتحاد وأبها في جدة ليوم واحد لتقام يوم الأحد 27 أكتوبر الساعة (6:25) مساءً، كما سيتم تقديم مباراة الأهلي والاتحاد لمدة يوم واحد، يوم الخميس 31 أكتوبر الساعة (7:50) مساء.

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المسابقات تعدّل موعد مباراتَي الاتحاد مع أبها والأهلي في الدوري.. تعرف على التعديل
سبق

قرّرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل موعد مباراة الاتحاد وأبها ضمن الجولة الثامنة، ومباراة الأهلي والاتحاد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على خلفية إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم جدول مباريات دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتحديد موعد مواجهتَي الاتحاد ضد الوصل الإماراتي في 23 أكتوبر ذهابًا و4 نوفمبر إيابًا.

وبناء على التعديل المذكور سيتم تأجيل مباراة الاتحاد وأبها في جدة ليوم واحد لتقام يوم الأحد 27 أكتوبر الساعة (6:25) مساءً، كما سيتم تقديم مباراة الأهلي والاتحاد لمدة يوم واحد، يوم الخميس 31 أكتوبر الساعة (7:50) مساء.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
06:08 PM

المسابقات تعدّل موعد مباراتَي الاتحاد مع أبها والأهلي في الدوري.. تعرف على التعديل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل موعد مباراة الاتحاد وأبها ضمن الجولة الثامنة، ومباراة الأهلي والاتحاد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على خلفية إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم جدول مباريات دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتحديد موعد مواجهتَي الاتحاد ضد الوصل الإماراتي في 23 أكتوبر ذهابًا و4 نوفمبر إيابًا.

وبناء على التعديل المذكور سيتم تأجيل مباراة الاتحاد وأبها في جدة ليوم واحد لتقام يوم الأحد 27 أكتوبر الساعة (6:25) مساءً، كما سيتم تقديم مباراة الأهلي والاتحاد لمدة يوم واحد، يوم الخميس 31 أكتوبر الساعة (7:50) مساء.

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