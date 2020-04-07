تبوك.. التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول 24 ساعة

وجود القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والميادين

وثقت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، تطبيق والتزام المواطنين والمقيمين في مدينة تبوك بأمر منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً، الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت وجود القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين؛ لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في قمة أولوياتها واهتماماتها.