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مدارس جدة تحتفي غداً بيوم الوطن 89 وتنظم العديد من الفعاليات المتنوعة

عبر برامج وفعاليات لترسيخ الحب والولاء للوطن

تحتفي مدارس جدة بكافة مراحلها الدراسية (بنين ـ بنات) غدًا الثلاثاء، بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة التي يشارك بها المجتمع التعليمي في هذه المناسبة؛ استشعارًا لدوره الهام في ترسيخ وتنمية المواطنة الصادقة في نفوس جميع منسوبيه ومنسوباته من كوادر تعليميه وإدارية وطلاب وطالبات، وفي هذا الصدد أنهت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة تحت شعار (همّة حتى القمّة) وفق برنامج محدد ومنوع الفعاليات.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي؛ أنّه تم الاستعداد لهذه المناسبة الوطنية الغالية بالعديد من اللجان والاجتماعات التحضيريّة، مؤكدًا أن المدارس تولي هذه المناسبة العزيزة على الجميع حقّها لترسيخ المواطنة الصالحة وتعزيز الولاء والانتماء في نفوس الطلاب والطالبات لوطنهم وقيادتهم، وتثقيفهم أكثر برؤية الوطن 2030، وكذلك ربط ماضيهم العريق بحاضرهم المشرق، إضافة لتذكيرهم بفصول ملحمة الفخر والاعتزاز التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه لتوحيد البلاد تحت راية التوحيد الخالدة، والتي عمّ معها الأمن والرخاء وتوحد الصف في أرجاء الوطن منذ ذلك العهد، وحتى اليوم بتوفيق الله، ثم بفضل القيادة الحكيمة أيدها الله بتوفيقه.

وأضاف المسعودي أنّ احتفالات إدارة تعليم جدة هذا العام باليوم الوطني، ستكون على ثلاث مراحل: المدارس – مكاتب التعليم - الإدارة العامة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة في مراحل الاحتفال، مشيرًا إلى أن احتفالات المدارس وأندية الأحياء ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء، فيما ستتم إقامة حفل الإدارة العامة بنين وبنات في يوم الخميس القادم 27 محرّم؛ حيث سيقام حفل البنين في أحد المراكز التجاريّة وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام، فيما سيقام حفل البنات بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في أبرق الرغامة على فترتين: صباحية للطالبات، ومسائية لأمهاتهن وسيدات المجتمع.

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مدارس جدة تحتفي غداً بيوم الوطن 89 وتنظم العديد من الفعاليات المتنوعة
سبق

تحتفي مدارس جدة بكافة مراحلها الدراسية (بنين ـ بنات) غدًا الثلاثاء، بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة التي يشارك بها المجتمع التعليمي في هذه المناسبة؛ استشعارًا لدوره الهام في ترسيخ وتنمية المواطنة الصادقة في نفوس جميع منسوبيه ومنسوباته من كوادر تعليميه وإدارية وطلاب وطالبات، وفي هذا الصدد أنهت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة تحت شعار (همّة حتى القمّة) وفق برنامج محدد ومنوع الفعاليات.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي؛ أنّه تم الاستعداد لهذه المناسبة الوطنية الغالية بالعديد من اللجان والاجتماعات التحضيريّة، مؤكدًا أن المدارس تولي هذه المناسبة العزيزة على الجميع حقّها لترسيخ المواطنة الصالحة وتعزيز الولاء والانتماء في نفوس الطلاب والطالبات لوطنهم وقيادتهم، وتثقيفهم أكثر برؤية الوطن 2030، وكذلك ربط ماضيهم العريق بحاضرهم المشرق، إضافة لتذكيرهم بفصول ملحمة الفخر والاعتزاز التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه لتوحيد البلاد تحت راية التوحيد الخالدة، والتي عمّ معها الأمن والرخاء وتوحد الصف في أرجاء الوطن منذ ذلك العهد، وحتى اليوم بتوفيق الله، ثم بفضل القيادة الحكيمة أيدها الله بتوفيقه.

وأضاف المسعودي أنّ احتفالات إدارة تعليم جدة هذا العام باليوم الوطني، ستكون على ثلاث مراحل: المدارس – مكاتب التعليم - الإدارة العامة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة في مراحل الاحتفال، مشيرًا إلى أن احتفالات المدارس وأندية الأحياء ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء، فيما ستتم إقامة حفل الإدارة العامة بنين وبنات في يوم الخميس القادم 27 محرّم؛ حيث سيقام حفل البنين في أحد المراكز التجاريّة وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام، فيما سيقام حفل البنات بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في أبرق الرغامة على فترتين: صباحية للطالبات، ومسائية لأمهاتهن وسيدات المجتمع.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
02:33 PM

مدارس جدة تحتفي غداً بيوم الوطن 89 وتنظم العديد من الفعاليات المتنوعة

عبر برامج وفعاليات لترسيخ الحب والولاء للوطن

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عبدالله الراجحي - جدة
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تحتفي مدارس جدة بكافة مراحلها الدراسية (بنين ـ بنات) غدًا الثلاثاء، بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة التي يشارك بها المجتمع التعليمي في هذه المناسبة؛ استشعارًا لدوره الهام في ترسيخ وتنمية المواطنة الصادقة في نفوس جميع منسوبيه ومنسوباته من كوادر تعليميه وإدارية وطلاب وطالبات، وفي هذا الصدد أنهت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة تحت شعار (همّة حتى القمّة) وفق برنامج محدد ومنوع الفعاليات.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي؛ أنّه تم الاستعداد لهذه المناسبة الوطنية الغالية بالعديد من اللجان والاجتماعات التحضيريّة، مؤكدًا أن المدارس تولي هذه المناسبة العزيزة على الجميع حقّها لترسيخ المواطنة الصالحة وتعزيز الولاء والانتماء في نفوس الطلاب والطالبات لوطنهم وقيادتهم، وتثقيفهم أكثر برؤية الوطن 2030، وكذلك ربط ماضيهم العريق بحاضرهم المشرق، إضافة لتذكيرهم بفصول ملحمة الفخر والاعتزاز التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه لتوحيد البلاد تحت راية التوحيد الخالدة، والتي عمّ معها الأمن والرخاء وتوحد الصف في أرجاء الوطن منذ ذلك العهد، وحتى اليوم بتوفيق الله، ثم بفضل القيادة الحكيمة أيدها الله بتوفيقه.

وأضاف المسعودي أنّ احتفالات إدارة تعليم جدة هذا العام باليوم الوطني، ستكون على ثلاث مراحل: المدارس – مكاتب التعليم - الإدارة العامة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة في مراحل الاحتفال، مشيرًا إلى أن احتفالات المدارس وأندية الأحياء ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء، فيما ستتم إقامة حفل الإدارة العامة بنين وبنات في يوم الخميس القادم 27 محرّم؛ حيث سيقام حفل البنين في أحد المراكز التجاريّة وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام، فيما سيقام حفل البنات بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في أبرق الرغامة على فترتين: صباحية للطالبات، ومسائية لأمهاتهن وسيدات المجتمع.

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