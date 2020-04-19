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كندا.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار والقبض على الجاني

يُدْعَى جابرييل وورتمان 51 عامًا

أُصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد، وطبقًا لـ"رويترز": إن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى، وأكدت القبض على مطلق النار.


وحددت الشرطة الملكية الكندية هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عامًا)، وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه، حتى قبضت عليه.

وتابعت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في "تويتر"، أن وورتمان كان موجودًا في سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية، ويرتدي زي شرطة.

ويعدّ إطلاق النار العشوائي نادرًا في كندا؛ حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.

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كندا.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار والقبض على الجاني
سبق

أُصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد، وطبقًا لـ"رويترز": إن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى، وأكدت القبض على مطلق النار.


وحددت الشرطة الملكية الكندية هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عامًا)، وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه، حتى قبضت عليه.

وتابعت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في "تويتر"، أن وورتمان كان موجودًا في سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية، ويرتدي زي شرطة.

ويعدّ إطلاق النار العشوائي نادرًا في كندا؛ حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
06:24 PM

كندا.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار والقبض على الجاني

يُدْعَى جابرييل وورتمان 51 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد، وطبقًا لـ"رويترز": إن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى، وأكدت القبض على مطلق النار.


وحددت الشرطة الملكية الكندية هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عامًا)، وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه، حتى قبضت عليه.

وتابعت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في "تويتر"، أن وورتمان كان موجودًا في سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية، ويرتدي زي شرطة.

ويعدّ إطلاق النار العشوائي نادرًا في كندا؛ حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.

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