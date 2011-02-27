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وداعاً "خط البلدة" .. شاهد انطلاق خدمة النقل العام بالعاصمة وجدة

تتولى تشغيلها شركة وطنية متخصّصة وهذا مصير مُلاك الحافلات

انطلقت اليوم خدمة النقل العام الجديدة في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، حيث تتولى تشغيلها شركة وطنية متخصّصة تشرف عليها مباشرة "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض" في الرياض، وشركة "مترو جدة" في محافظة جدة، مع تقديم الخدمة بأسعار تشجيعية تقدر بـ 3 ريالات من محطة إلى أخرى.

وقالت هيئة النقل العام اليوم: تمّ انطلاق خدمة #النقل_العام الحديثة والبديلة لـ #خط_البلدة في #الرياض و #جدة.

وكانت اللجنة العليا المعنية بدراسة هذا المشروع قد انتهت من دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية لوضع مُلاك الحافلات الأهلية في المملكة، وجرى حصر جميع المواطنين ممَّن يمتلكون تلك الحافلات ويعملون فعلياً بهذه الخدمة.

وخلصت اللجنة من أدوارها في جانب العرض على المؤهلين منهم الخيارات المتاحة وفق ما ورد بقرار مجلس الوزراء وتضمنت الخيارات؛ العمل في مشروع النقل الجديد كسائق في شركة "سابتكو" براتب مجزٍ، أو الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية في حال رغب البدء بنشاط تجاري جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمّ غير القادرين من السائقين لبرامج الدولة في الضمان الاجتماعي ولمَن تنطبق عليهم الشروط.

وأهابت اللجنة بالجميع الحرص على الاستفادة من هذه الخدمة في مدينتَي الرياض وجدة، وتزويد الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بآرائهم ومقترحاتهم تجاه تطوير هذه الخدمة التي من شأنها أن تثري الجانب التنظيمي والإشرافي والتشغيلي بما يحقق تطلعات المجتمع السعودي الكريم بأطيافه كافة.

وكان مجلس الوزراء قد قرّر في 11 صفر 1439هـ، إيقاف خدمات الحافلات الأهلية المعروفة باسم "خط البلدة"، واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في الرياض ومحافظة جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وداعاً "خط البلدة" .. شاهد انطلاق خدمة النقل العام بالعاصمة وجدة
سبق

انطلقت اليوم خدمة النقل العام الجديدة في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، حيث تتولى تشغيلها شركة وطنية متخصّصة تشرف عليها مباشرة "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض" في الرياض، وشركة "مترو جدة" في محافظة جدة، مع تقديم الخدمة بأسعار تشجيعية تقدر بـ 3 ريالات من محطة إلى أخرى.

وقالت هيئة النقل العام اليوم: تمّ انطلاق خدمة #النقل_العام الحديثة والبديلة لـ #خط_البلدة في #الرياض و #جدة.

وكانت اللجنة العليا المعنية بدراسة هذا المشروع قد انتهت من دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية لوضع مُلاك الحافلات الأهلية في المملكة، وجرى حصر جميع المواطنين ممَّن يمتلكون تلك الحافلات ويعملون فعلياً بهذه الخدمة.

وخلصت اللجنة من أدوارها في جانب العرض على المؤهلين منهم الخيارات المتاحة وفق ما ورد بقرار مجلس الوزراء وتضمنت الخيارات؛ العمل في مشروع النقل الجديد كسائق في شركة "سابتكو" براتب مجزٍ، أو الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية في حال رغب البدء بنشاط تجاري جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمّ غير القادرين من السائقين لبرامج الدولة في الضمان الاجتماعي ولمَن تنطبق عليهم الشروط.

وأهابت اللجنة بالجميع الحرص على الاستفادة من هذه الخدمة في مدينتَي الرياض وجدة، وتزويد الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بآرائهم ومقترحاتهم تجاه تطوير هذه الخدمة التي من شأنها أن تثري الجانب التنظيمي والإشرافي والتشغيلي بما يحقق تطلعات المجتمع السعودي الكريم بأطيافه كافة.

وكان مجلس الوزراء قد قرّر في 11 صفر 1439هـ، إيقاف خدمات الحافلات الأهلية المعروفة باسم "خط البلدة"، واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في الرياض ومحافظة جدة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
09:10 AM
اخر تعديل
27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
01:58 PM

وداعاً "خط البلدة" .. شاهد انطلاق خدمة النقل العام بالعاصمة وجدة

تتولى تشغيلها شركة وطنية متخصّصة وهذا مصير مُلاك الحافلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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39,449

انطلقت اليوم خدمة النقل العام الجديدة في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، حيث تتولى تشغيلها شركة وطنية متخصّصة تشرف عليها مباشرة "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض" في الرياض، وشركة "مترو جدة" في محافظة جدة، مع تقديم الخدمة بأسعار تشجيعية تقدر بـ 3 ريالات من محطة إلى أخرى.

وقالت هيئة النقل العام اليوم: تمّ انطلاق خدمة #النقل_العام الحديثة والبديلة لـ #خط_البلدة في #الرياض و #جدة.

وكانت اللجنة العليا المعنية بدراسة هذا المشروع قد انتهت من دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية لوضع مُلاك الحافلات الأهلية في المملكة، وجرى حصر جميع المواطنين ممَّن يمتلكون تلك الحافلات ويعملون فعلياً بهذه الخدمة.

وخلصت اللجنة من أدوارها في جانب العرض على المؤهلين منهم الخيارات المتاحة وفق ما ورد بقرار مجلس الوزراء وتضمنت الخيارات؛ العمل في مشروع النقل الجديد كسائق في شركة "سابتكو" براتب مجزٍ، أو الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية في حال رغب البدء بنشاط تجاري جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمّ غير القادرين من السائقين لبرامج الدولة في الضمان الاجتماعي ولمَن تنطبق عليهم الشروط.

وأهابت اللجنة بالجميع الحرص على الاستفادة من هذه الخدمة في مدينتَي الرياض وجدة، وتزويد الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بآرائهم ومقترحاتهم تجاه تطوير هذه الخدمة التي من شأنها أن تثري الجانب التنظيمي والإشرافي والتشغيلي بما يحقق تطلعات المجتمع السعودي الكريم بأطيافه كافة.

وكان مجلس الوزراء قد قرّر في 11 صفر 1439هـ، إيقاف خدمات الحافلات الأهلية المعروفة باسم "خط البلدة"، واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في الرياض ومحافظة جدة.

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