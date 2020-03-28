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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

ألمانيا تنفي شائعة اكتشاف لقاح "كورونا" عن طريق طبيب تونسي

المعلومة بُنيت على ترجمة مغلوطة لحديث "ميركل" بأحد المؤتمرات

ردّت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متَداوَل على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنغيلا ميركل بخصوص لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي.

وكتبت الوزارة على حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها بموقع "تويتر"، ليل الجمعة: هذه المعلومات "خاطئة".

وأضافت الوزارة: التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها.

وأكدت أن المستشارة كانت تتحدّث في التسجيل المصوّر عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.

وكانت شائعات متداولة على شبكات التواصل، قد أشارت إلى اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد، المعروف أيضًا باسم "كوفيد 19" عن طريق طبيب تونسي مقيم في ألمانيا.

واعتمدت هذه الشائعات على ترجمة اتضح أنها مغلوطة لحديث "ميركل" في أحد المؤتمرات الصحفية بشأن الفيروس، قبل أيام.

وتقول ميركل، وفق الترجمة المضللة: إنها أجرت حوارًا مع طبيب تونسي يدعى "الدكتور كمون"، بعد أن اكتشف علاجًا لفيروس كورونا، مشيرة إلى "ثبوت فعالية العقار".

فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تنفي شائعة اكتشاف لقاح "كورونا" عن طريق طبيب تونسي
سبق

ردّت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متَداوَل على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنغيلا ميركل بخصوص لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي.

وكتبت الوزارة على حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها بموقع "تويتر"، ليل الجمعة: هذه المعلومات "خاطئة".

وأضافت الوزارة: التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها.

وأكدت أن المستشارة كانت تتحدّث في التسجيل المصوّر عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.

وكانت شائعات متداولة على شبكات التواصل، قد أشارت إلى اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد، المعروف أيضًا باسم "كوفيد 19" عن طريق طبيب تونسي مقيم في ألمانيا.

واعتمدت هذه الشائعات على ترجمة اتضح أنها مغلوطة لحديث "ميركل" في أحد المؤتمرات الصحفية بشأن الفيروس، قبل أيام.

وتقول ميركل، وفق الترجمة المضللة: إنها أجرت حوارًا مع طبيب تونسي يدعى "الدكتور كمون"، بعد أن اكتشف علاجًا لفيروس كورونا، مشيرة إلى "ثبوت فعالية العقار".

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
03:54 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:58 PM

ألمانيا تنفي شائعة اكتشاف لقاح "كورونا" عن طريق طبيب تونسي

المعلومة بُنيت على ترجمة مغلوطة لحديث "ميركل" بأحد المؤتمرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ردّت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متَداوَل على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنغيلا ميركل بخصوص لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي.

وكتبت الوزارة على حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها بموقع "تويتر"، ليل الجمعة: هذه المعلومات "خاطئة".

وأضافت الوزارة: التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها.

وأكدت أن المستشارة كانت تتحدّث في التسجيل المصوّر عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.

وكانت شائعات متداولة على شبكات التواصل، قد أشارت إلى اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد، المعروف أيضًا باسم "كوفيد 19" عن طريق طبيب تونسي مقيم في ألمانيا.

واعتمدت هذه الشائعات على ترجمة اتضح أنها مغلوطة لحديث "ميركل" في أحد المؤتمرات الصحفية بشأن الفيروس، قبل أيام.

وتقول ميركل، وفق الترجمة المضللة: إنها أجرت حوارًا مع طبيب تونسي يدعى "الدكتور كمون"، بعد أن اكتشف علاجًا لفيروس كورونا، مشيرة إلى "ثبوت فعالية العقار".

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