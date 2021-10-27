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البنك العربي الوطني ينظم ندوة توعوية حول "سرطان الثدي"

مساهمة في رفع الوعي المجتمعي في مجال الثقافة الصحية والوقائية

نظم البنك العربي الوطني ضمن جهوده لنشر الثقافة الصحية والتوعية الوقائية، ندوة توعوية لموظفات البنك في مبنى الإدارة الإقليمية بجدة، حول مرض "سرطان الثدي" وأهمية الكشف المبكر عنه للوقاية منه؛ وذلك بالتعاون مع جمعية "زهرة" لسرطان الثدي، وتزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية ومكافحة هذا المرض.

واستعرضت الدكتورة رانيا هاشم خلال محاضرتها أعراض سرطان الثدي، ومراحل الإصابة، وأهمية الكشف المبكر عنه عبر إجراء الفحوصات الدورية، وقدمت إرشادات حول الفحص الذاتي للوقاية من المرض، إلى جانب طرق التعامل مع المرضى.

كما تم خلال اللقاء توزيع الكتيبات الإرشادية، والرد على تساؤلات الحضور من قِبَل المختصات؛ وذلك بمشاركة السيدة فوزية الزهراني التي تحدثت عن تجربتها مع المرض وصولًا إلى مرحلة التعافي.

ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار حرص البنك العربي الوطني على التفاعل مع المناسبات والأيام التوعوية العالمية، بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال الثقافة الصحية والوقائية وصولًا إلى مجتمع معافى، والتزامًا من البنك بتحصين منسوبيه ومنسوباته، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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البنك العربي الوطني ينظم ندوة توعوية حول "سرطان الثدي"
سبق

نظم البنك العربي الوطني ضمن جهوده لنشر الثقافة الصحية والتوعية الوقائية، ندوة توعوية لموظفات البنك في مبنى الإدارة الإقليمية بجدة، حول مرض "سرطان الثدي" وأهمية الكشف المبكر عنه للوقاية منه؛ وذلك بالتعاون مع جمعية "زهرة" لسرطان الثدي، وتزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية ومكافحة هذا المرض.

واستعرضت الدكتورة رانيا هاشم خلال محاضرتها أعراض سرطان الثدي، ومراحل الإصابة، وأهمية الكشف المبكر عنه عبر إجراء الفحوصات الدورية، وقدمت إرشادات حول الفحص الذاتي للوقاية من المرض، إلى جانب طرق التعامل مع المرضى.

كما تم خلال اللقاء توزيع الكتيبات الإرشادية، والرد على تساؤلات الحضور من قِبَل المختصات؛ وذلك بمشاركة السيدة فوزية الزهراني التي تحدثت عن تجربتها مع المرض وصولًا إلى مرحلة التعافي.

ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار حرص البنك العربي الوطني على التفاعل مع المناسبات والأيام التوعوية العالمية، بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال الثقافة الصحية والوقائية وصولًا إلى مجتمع معافى، والتزامًا من البنك بتحصين منسوبيه ومنسوباته، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
01:13 PM

البنك العربي الوطني ينظم ندوة توعوية حول "سرطان الثدي"

مساهمة في رفع الوعي المجتمعي في مجال الثقافة الصحية والوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم البنك العربي الوطني ضمن جهوده لنشر الثقافة الصحية والتوعية الوقائية، ندوة توعوية لموظفات البنك في مبنى الإدارة الإقليمية بجدة، حول مرض "سرطان الثدي" وأهمية الكشف المبكر عنه للوقاية منه؛ وذلك بالتعاون مع جمعية "زهرة" لسرطان الثدي، وتزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية ومكافحة هذا المرض.

واستعرضت الدكتورة رانيا هاشم خلال محاضرتها أعراض سرطان الثدي، ومراحل الإصابة، وأهمية الكشف المبكر عنه عبر إجراء الفحوصات الدورية، وقدمت إرشادات حول الفحص الذاتي للوقاية من المرض، إلى جانب طرق التعامل مع المرضى.

كما تم خلال اللقاء توزيع الكتيبات الإرشادية، والرد على تساؤلات الحضور من قِبَل المختصات؛ وذلك بمشاركة السيدة فوزية الزهراني التي تحدثت عن تجربتها مع المرض وصولًا إلى مرحلة التعافي.

ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار حرص البنك العربي الوطني على التفاعل مع المناسبات والأيام التوعوية العالمية، بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال الثقافة الصحية والوقائية وصولًا إلى مجتمع معافى، والتزامًا من البنك بتحصين منسوبيه ومنسوباته، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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