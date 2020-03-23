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"حركية" تتواصل مع مستفيديها عبر منصتها الإلكترونية

انطلاقاً من الحرص على صحتهم وتماشياً مع الإجراءات

دعت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، مستفيديها الراغبين في طلب الخدمات، إلى التواصل عن بُعد عبر منصتها الإلكترونية تماشياً مع الإجراءات الراهنة وحرصاً على صحة المستفيدين وسلامتهم.

وتمكّن المنصة من اختيار الخدمة وتعبئة النموذج كذلك الاستفسار عن الخدمات المقدمة من خلال أيقونة اتصل بنا بالموقع الإلكتروني، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي: هذه الإجراءات الاحترازية تأتي استشعاراً من "حركية" بواجبها الوطني، وأهمية التفاعل مع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الرشيدة لسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "حركية" شاركت في الحملات والرسائل التوعوية التي أطلقتها الجهات الرسمية للحد من انتشار الفيروس ومن ضمنها حملة "خليك بالبيت، وكلنا مسؤول".

وأردف: الجمعية حثّت مستفيديها على الالتزام التام بالإجراءات النظامية حفاظاً على سلامتهم، واتباع الأساليب الوقائية، وتثقيفهم بماهية المرض ووسائل انتقال العدوى، إضافة إلى إنتاج رسائل ومقاطع وتصاميم توعوية بأهمية النظافة، وضرورة تعقيم الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة وإرسالها للمستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حركية جمعية الإعاقة الحركية للكبار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حركية" تتواصل مع مستفيديها عبر منصتها الإلكترونية
سبق

دعت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، مستفيديها الراغبين في طلب الخدمات، إلى التواصل عن بُعد عبر منصتها الإلكترونية تماشياً مع الإجراءات الراهنة وحرصاً على صحة المستفيدين وسلامتهم.

وتمكّن المنصة من اختيار الخدمة وتعبئة النموذج كذلك الاستفسار عن الخدمات المقدمة من خلال أيقونة اتصل بنا بالموقع الإلكتروني، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي: هذه الإجراءات الاحترازية تأتي استشعاراً من "حركية" بواجبها الوطني، وأهمية التفاعل مع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الرشيدة لسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "حركية" شاركت في الحملات والرسائل التوعوية التي أطلقتها الجهات الرسمية للحد من انتشار الفيروس ومن ضمنها حملة "خليك بالبيت، وكلنا مسؤول".

وأردف: الجمعية حثّت مستفيديها على الالتزام التام بالإجراءات النظامية حفاظاً على سلامتهم، واتباع الأساليب الوقائية، وتثقيفهم بماهية المرض ووسائل انتقال العدوى، إضافة إلى إنتاج رسائل ومقاطع وتصاميم توعوية بأهمية النظافة، وضرورة تعقيم الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة وإرسالها للمستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:05 PM

"حركية" تتواصل مع مستفيديها عبر منصتها الإلكترونية

انطلاقاً من الحرص على صحتهم وتماشياً مع الإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، مستفيديها الراغبين في طلب الخدمات، إلى التواصل عن بُعد عبر منصتها الإلكترونية تماشياً مع الإجراءات الراهنة وحرصاً على صحة المستفيدين وسلامتهم.

وتمكّن المنصة من اختيار الخدمة وتعبئة النموذج كذلك الاستفسار عن الخدمات المقدمة من خلال أيقونة اتصل بنا بالموقع الإلكتروني، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي: هذه الإجراءات الاحترازية تأتي استشعاراً من "حركية" بواجبها الوطني، وأهمية التفاعل مع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الرشيدة لسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "حركية" شاركت في الحملات والرسائل التوعوية التي أطلقتها الجهات الرسمية للحد من انتشار الفيروس ومن ضمنها حملة "خليك بالبيت، وكلنا مسؤول".

وأردف: الجمعية حثّت مستفيديها على الالتزام التام بالإجراءات النظامية حفاظاً على سلامتهم، واتباع الأساليب الوقائية، وتثقيفهم بماهية المرض ووسائل انتقال العدوى، إضافة إلى إنتاج رسائل ومقاطع وتصاميم توعوية بأهمية النظافة، وضرورة تعقيم الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة وإرسالها للمستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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