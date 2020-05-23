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إسبانيا.. 235 ألف إصابة بكورونا في 16 أسبوع

فيما بلغ عدد الوفيات في البلاد 28628 حالة

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 234824 حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً بتوقيت مدريد؛ طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في إسبانيا 28628، بينما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 150376.

وقد مر حوالي 16 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة في إسبانيا، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.

فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا.. 235 ألف إصابة بكورونا في 16 أسبوع
سبق

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 234824 حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً بتوقيت مدريد؛ طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في إسبانيا 28628، بينما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 150376.

وقد مر حوالي 16 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة في إسبانيا، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
11:52 AM

إسبانيا.. 235 ألف إصابة بكورونا في 16 أسبوع

فيما بلغ عدد الوفيات في البلاد 28628 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 234824 حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً بتوقيت مدريد؛ طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في إسبانيا 28628، بينما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 150376.

وقد مر حوالي 16 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة في إسبانيا، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.

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