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5 أشواط و92 جوادًا.. "فروسية حائل" ينظم حفل سباقاته الـ14 غدًا

خُصص للدرجات المبتدئة ومن الأولى حتى الثالثة والمفتوح

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، حفل سباقاته الرابع عشر، على دعم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي المهندس ياسر النازح، أن السباق الذي يشارك فيه 92 جوادًا يتكون من خمسة أشواط.

وأضاف "النازح": خُصص الشوط الأول للدرجة "المبتدئة"، والشوط الثاني "من الدرجة الأولى حتى الثالثة"، بينما الشوط الثالث "مفتوح مواليد 2019م"، أما الشوط الرابع فخصص لـ"مفتوح أفراس"، والشوط الخامس خصص لـ"مفتوح الدرجات".

ميدان الفروسية بمنطقة حائل

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5 أشواط و92 جوادًا.. "فروسية حائل" ينظم حفل سباقاته الـ14 غدًا
سبق

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، حفل سباقاته الرابع عشر، على دعم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي المهندس ياسر النازح، أن السباق الذي يشارك فيه 92 جوادًا يتكون من خمسة أشواط.

وأضاف "النازح": خُصص الشوط الأول للدرجة "المبتدئة"، والشوط الثاني "من الدرجة الأولى حتى الثالثة"، بينما الشوط الثالث "مفتوح مواليد 2019م"، أما الشوط الرابع فخصص لـ"مفتوح أفراس"، والشوط الخامس خصص لـ"مفتوح الدرجات".

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
01:04 PM

5 أشواط و92 جوادًا.. "فروسية حائل" ينظم حفل سباقاته الـ14 غدًا

خُصص للدرجات المبتدئة ومن الأولى حتى الثالثة والمفتوح

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منصور الشلاقي - حائل
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يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، حفل سباقاته الرابع عشر، على دعم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي المهندس ياسر النازح، أن السباق الذي يشارك فيه 92 جوادًا يتكون من خمسة أشواط.

وأضاف "النازح": خُصص الشوط الأول للدرجة "المبتدئة"، والشوط الثاني "من الدرجة الأولى حتى الثالثة"، بينما الشوط الثالث "مفتوح مواليد 2019م"، أما الشوط الرابع فخصص لـ"مفتوح أفراس"، والشوط الخامس خصص لـ"مفتوح الدرجات".

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