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"الصحة": تسجيل 379 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 570 خلال الـ24 ساعة الماضية

"جونسون": ارتفاع إصابات "كورونا" متوقع.. والأسابيع المقبلة حاسمة

أشار إلى أن الحكومة تعمل للحصول على لقاح

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، أن الارتفاع الحالي في عدد المصابين بـ"كوفيد-19" قريب من توقعات الحكومة.

وقال "جونسون": "الشيء المهم أن الأيام والأسابيع القليلة المقبلة حاسمة، لنرى بشكل أوضح ما إذا كانت بعض القيود التي وضعناها ستبدأ في الحد من انتشار فيروس كورونا"، وفقاً لـ "رويترز".

وحول توقعاته لنتائج اللقاحات، أعرب "جونسون" عن اعتقاده بأن مشروع شركة أسترا زينيكا سيسفر عن إنتاج أحد اللقاحات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجد للحصول على لقاح لكن لم تصل إليه بعد.

وسجلت بريطانيا أمس قفزة في عدد الإصابات اليومية إلى رقم قياسي بلغ 22961.

بوريس جونسون

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"جونسون": ارتفاع إصابات "كورونا" متوقع.. والأسابيع المقبلة حاسمة
سبق

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، أن الارتفاع الحالي في عدد المصابين بـ"كوفيد-19" قريب من توقعات الحكومة.

وقال "جونسون": "الشيء المهم أن الأيام والأسابيع القليلة المقبلة حاسمة، لنرى بشكل أوضح ما إذا كانت بعض القيود التي وضعناها ستبدأ في الحد من انتشار فيروس كورونا"، وفقاً لـ "رويترز".

وحول توقعاته لنتائج اللقاحات، أعرب "جونسون" عن اعتقاده بأن مشروع شركة أسترا زينيكا سيسفر عن إنتاج أحد اللقاحات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجد للحصول على لقاح لكن لم تصل إليه بعد.

وسجلت بريطانيا أمس قفزة في عدد الإصابات اليومية إلى رقم قياسي بلغ 22961.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
03:05 PM

"جونسون": ارتفاع إصابات "كورونا" متوقع.. والأسابيع المقبلة حاسمة

أشار إلى أن الحكومة تعمل للحصول على لقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، أن الارتفاع الحالي في عدد المصابين بـ"كوفيد-19" قريب من توقعات الحكومة.

وقال "جونسون": "الشيء المهم أن الأيام والأسابيع القليلة المقبلة حاسمة، لنرى بشكل أوضح ما إذا كانت بعض القيود التي وضعناها ستبدأ في الحد من انتشار فيروس كورونا"، وفقاً لـ "رويترز".

وحول توقعاته لنتائج اللقاحات، أعرب "جونسون" عن اعتقاده بأن مشروع شركة أسترا زينيكا سيسفر عن إنتاج أحد اللقاحات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجد للحصول على لقاح لكن لم تصل إليه بعد.

وسجلت بريطانيا أمس قفزة في عدد الإصابات اليومية إلى رقم قياسي بلغ 22961.

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