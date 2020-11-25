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"إغاثي" الملك يوزع 1,700 حقيبة شتوية للمحتاجين بإقليم بلوشستان

استفاد منها 11,900 فرد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة لورلاي بإقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 11,900 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة الشتوية الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة للعام 2021م.

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"إغاثي" الملك يوزع 1,700 حقيبة شتوية للمحتاجين بإقليم بلوشستان
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة لورلاي بإقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 11,900 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة الشتوية الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة للعام 2021م.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
04:47 PM

"إغاثي" الملك يوزع 1,700 حقيبة شتوية للمحتاجين بإقليم بلوشستان

استفاد منها 11,900 فرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة لورلاي بإقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 11,900 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة الشتوية الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة للعام 2021م.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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