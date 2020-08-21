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انطلاق مهرجان تمور تربة الثاني و"الزراعة" تشعل التنافس بين المزارعين

يستمر لشهر ويضم فعاليات شعبية ومسابقات ثقافية

من المقرر أن ينطلق مهرجان التمور الثاني بمحافظة تربة، يوم 25 ذي الحجة 1440هـ، لمدة شهر بالساحة الشعبية وسط المحافظة.
وسيصحب المهرجان العديد من الفعاليات، منها محاضرات توعوية للمزارعين، وأمسيات شعرية، ومحاورات وفنون شعبية، ومشاركات للأسر المنتجة، ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى ركن خاص للأطفال.

وحول هذا الموضوع، أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتربة، ضمن فعاليات مهرجان تربة للتمور في نسخته الثانية لعام 1440هـ، مسابقة أفضل مزرعة.
وتأتي تلك المسابقة في إطار سلسلة من الفعاليات التي تقدمها اللجنة المنظمة، بالشراكة مع الجهات الحكومية، وضمن مجموعة من الشؤون التنظيمية الترويجية اللازمة؛ لضمان تحقيق أهداف ورسالة المهرجان بأفضل صورة، وبذل الجهود لتطوير الحدث من كل النواحي بما يتوازى بمكانة محافظة تربة تاريخياً.

وأشارت "الزراعة" إلى أن على الراغبين الانضمام إلى مسابقة أفضل مزرعة تمور بتربة، التواصل مع مكتب الوزارة بالمحافظة أو مع رقم جوال ٠٥٠٣٤٣٩٣٨١ .

وتستمر فعاليات المهرجان لـ30 يوماً، تمتزج خلالها تفاصيل الحاضر وخطط التنمية بعبق الماضي وتراث الأجداد.

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انطلاق مهرجان تمور تربة الثاني و"الزراعة" تشعل التنافس بين المزارعين
سبق

من المقرر أن ينطلق مهرجان التمور الثاني بمحافظة تربة، يوم 25 ذي الحجة 1440هـ، لمدة شهر بالساحة الشعبية وسط المحافظة.
وسيصحب المهرجان العديد من الفعاليات، منها محاضرات توعوية للمزارعين، وأمسيات شعرية، ومحاورات وفنون شعبية، ومشاركات للأسر المنتجة، ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى ركن خاص للأطفال.

وحول هذا الموضوع، أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتربة، ضمن فعاليات مهرجان تربة للتمور في نسخته الثانية لعام 1440هـ، مسابقة أفضل مزرعة.
وتأتي تلك المسابقة في إطار سلسلة من الفعاليات التي تقدمها اللجنة المنظمة، بالشراكة مع الجهات الحكومية، وضمن مجموعة من الشؤون التنظيمية الترويجية اللازمة؛ لضمان تحقيق أهداف ورسالة المهرجان بأفضل صورة، وبذل الجهود لتطوير الحدث من كل النواحي بما يتوازى بمكانة محافظة تربة تاريخياً.

وأشارت "الزراعة" إلى أن على الراغبين الانضمام إلى مسابقة أفضل مزرعة تمور بتربة، التواصل مع مكتب الوزارة بالمحافظة أو مع رقم جوال ٠٥٠٣٤٣٩٣٨١ .

وتستمر فعاليات المهرجان لـ30 يوماً، تمتزج خلالها تفاصيل الحاضر وخطط التنمية بعبق الماضي وتراث الأجداد.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
07:17 PM

انطلاق مهرجان تمور تربة الثاني و"الزراعة" تشعل التنافس بين المزارعين

يستمر لشهر ويضم فعاليات شعبية ومسابقات ثقافية

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متعب البقمي - تربة
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من المقرر أن ينطلق مهرجان التمور الثاني بمحافظة تربة، يوم 25 ذي الحجة 1440هـ، لمدة شهر بالساحة الشعبية وسط المحافظة.
وسيصحب المهرجان العديد من الفعاليات، منها محاضرات توعوية للمزارعين، وأمسيات شعرية، ومحاورات وفنون شعبية، ومشاركات للأسر المنتجة، ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى ركن خاص للأطفال.

وحول هذا الموضوع، أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتربة، ضمن فعاليات مهرجان تربة للتمور في نسخته الثانية لعام 1440هـ، مسابقة أفضل مزرعة.
وتأتي تلك المسابقة في إطار سلسلة من الفعاليات التي تقدمها اللجنة المنظمة، بالشراكة مع الجهات الحكومية، وضمن مجموعة من الشؤون التنظيمية الترويجية اللازمة؛ لضمان تحقيق أهداف ورسالة المهرجان بأفضل صورة، وبذل الجهود لتطوير الحدث من كل النواحي بما يتوازى بمكانة محافظة تربة تاريخياً.

وأشارت "الزراعة" إلى أن على الراغبين الانضمام إلى مسابقة أفضل مزرعة تمور بتربة، التواصل مع مكتب الوزارة بالمحافظة أو مع رقم جوال ٠٥٠٣٤٣٩٣٨١ .

وتستمر فعاليات المهرجان لـ30 يوماً، تمتزج خلالها تفاصيل الحاضر وخطط التنمية بعبق الماضي وتراث الأجداد.

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