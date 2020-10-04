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خلال 24 ساعة فقط .. تونس تسجل نحو ألف إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 20944 ألفًا والوفاة 276 شخصًا

سجّلت تونس 1223 إصابة، و5 وفيات جدد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 20944 ألف إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 276 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة فقط .. تونس تسجل نحو ألف إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت تونس 1223 إصابة، و5 وفيات جدد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 20944 ألف إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 276 شخصًا.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
01:12 AM

خلال 24 ساعة فقط .. تونس تسجل نحو ألف إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 20944 ألفًا والوفاة 276 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجّلت تونس 1223 إصابة، و5 وفيات جدد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 20944 ألف إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 276 شخصًا.

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