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كورونا.. الكويت تعلن جملةً من الخدمات تتعلّق بالمقيمين

في ظلّ إغلاق إدارات شؤون الإقامة في محافظات البلاد

في ظلّ ظروف تعطّل أعمال بعض الإدارات العمومية بسبب تفشّي فيروس كورونا، أعلنت الكويت جملة من الإجراءات بهدف تسهيل حياة المقيمين داخل البلاد وخارجها.

وقالت في بيان اليوم السبت: إنه في "في ظل إغلاق إدارات شؤون الإقامة في محافظات البلاد الست منذ أكثر من شهر؛ تم اتخاذ عدة قرارات متعلّقة بالمقيمين داخل وخارج البلاد لترتيب أوضاعهم، وإعفائهم من بعض الإجراءات".

وبحسب جريدة القبس: حدّدت الدولة هذه القرارات في منح إقامة مؤقتة آليًّا من تاريخ 1 مارس 2020 بحد أقصي لمدة 3 أشهر، على أن تنتهي بتاريخ 31 مايو 2020 لجميع أنواع الإقامات، وسمات الدخول للمقيمين داخل البلاد.

بالإضافة إلى منح إذن غياب لجميع المقيمين الذين هم خارج البلاد حاليًّا لمدة 3 أشهر إضافية، تجدد آليًّا بشرط سريان مدة إقامتهم.

وفي حال انتهاء الإقامة خارج البلاد على المقيم التقدّم بإجراءات جديدة حسب الضوابط والشروط المقررة للحصول على تأشيرة، لافتة إلى أنه على المواطنين والمقيمين الاستفادة من هذه الميزة والدخول على موقع وزارة الداخلية لاستكمال تجديد الإقامات؛ منعًا للوقوع بالمخالفات بعد تاريخ انتهاء الميزة بتاريخ 31 مايو 2020، والتعاون مع وزارة الصحة بتأجيل الكشف الطبي للإقامة لجميع الحالات، والتنسيق مع الإدارة العامة للأدلّة الجنائية لتسهيل إجراءات أخذ البصمات لمن يتطلّب منه ذلك.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. الكويت تعلن جملةً من الخدمات تتعلّق بالمقيمين
سبق

في ظلّ ظروف تعطّل أعمال بعض الإدارات العمومية بسبب تفشّي فيروس كورونا، أعلنت الكويت جملة من الإجراءات بهدف تسهيل حياة المقيمين داخل البلاد وخارجها.

وقالت في بيان اليوم السبت: إنه في "في ظل إغلاق إدارات شؤون الإقامة في محافظات البلاد الست منذ أكثر من شهر؛ تم اتخاذ عدة قرارات متعلّقة بالمقيمين داخل وخارج البلاد لترتيب أوضاعهم، وإعفائهم من بعض الإجراءات".

وبحسب جريدة القبس: حدّدت الدولة هذه القرارات في منح إقامة مؤقتة آليًّا من تاريخ 1 مارس 2020 بحد أقصي لمدة 3 أشهر، على أن تنتهي بتاريخ 31 مايو 2020 لجميع أنواع الإقامات، وسمات الدخول للمقيمين داخل البلاد.

بالإضافة إلى منح إذن غياب لجميع المقيمين الذين هم خارج البلاد حاليًّا لمدة 3 أشهر إضافية، تجدد آليًّا بشرط سريان مدة إقامتهم.

وفي حال انتهاء الإقامة خارج البلاد على المقيم التقدّم بإجراءات جديدة حسب الضوابط والشروط المقررة للحصول على تأشيرة، لافتة إلى أنه على المواطنين والمقيمين الاستفادة من هذه الميزة والدخول على موقع وزارة الداخلية لاستكمال تجديد الإقامات؛ منعًا للوقوع بالمخالفات بعد تاريخ انتهاء الميزة بتاريخ 31 مايو 2020، والتعاون مع وزارة الصحة بتأجيل الكشف الطبي للإقامة لجميع الحالات، والتنسيق مع الإدارة العامة للأدلّة الجنائية لتسهيل إجراءات أخذ البصمات لمن يتطلّب منه ذلك.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:04 PM

كورونا.. الكويت تعلن جملةً من الخدمات تتعلّق بالمقيمين

في ظلّ إغلاق إدارات شؤون الإقامة في محافظات البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في ظلّ ظروف تعطّل أعمال بعض الإدارات العمومية بسبب تفشّي فيروس كورونا، أعلنت الكويت جملة من الإجراءات بهدف تسهيل حياة المقيمين داخل البلاد وخارجها.

وقالت في بيان اليوم السبت: إنه في "في ظل إغلاق إدارات شؤون الإقامة في محافظات البلاد الست منذ أكثر من شهر؛ تم اتخاذ عدة قرارات متعلّقة بالمقيمين داخل وخارج البلاد لترتيب أوضاعهم، وإعفائهم من بعض الإجراءات".

وبحسب جريدة القبس: حدّدت الدولة هذه القرارات في منح إقامة مؤقتة آليًّا من تاريخ 1 مارس 2020 بحد أقصي لمدة 3 أشهر، على أن تنتهي بتاريخ 31 مايو 2020 لجميع أنواع الإقامات، وسمات الدخول للمقيمين داخل البلاد.

بالإضافة إلى منح إذن غياب لجميع المقيمين الذين هم خارج البلاد حاليًّا لمدة 3 أشهر إضافية، تجدد آليًّا بشرط سريان مدة إقامتهم.

وفي حال انتهاء الإقامة خارج البلاد على المقيم التقدّم بإجراءات جديدة حسب الضوابط والشروط المقررة للحصول على تأشيرة، لافتة إلى أنه على المواطنين والمقيمين الاستفادة من هذه الميزة والدخول على موقع وزارة الداخلية لاستكمال تجديد الإقامات؛ منعًا للوقوع بالمخالفات بعد تاريخ انتهاء الميزة بتاريخ 31 مايو 2020، والتعاون مع وزارة الصحة بتأجيل الكشف الطبي للإقامة لجميع الحالات، والتنسيق مع الإدارة العامة للأدلّة الجنائية لتسهيل إجراءات أخذ البصمات لمن يتطلّب منه ذلك.

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