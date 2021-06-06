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وفاة " الهنيدي شيخ شمل قبيلة العصمه" والصلاة عليه غدًا بجامع سنام

توفي الشيخ الهنيدي بن عمر ابا العلا شيخ شمل قبيلة العصمه مساء اليوم في مستشفى الحرس الوطني بالرياض بعد معاناته مع المرض، عن عمر يناهز 81 عامًا، وستقام الصلاة على الفقيد غدًا بعد صلاة العصر بجامع مركز سنام.

"سبق" تتقدّم بأصدق التعازي والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد ولقبيلة العصمة كافة، وتسأل الله له المغفرة ولجميع موتى المسلمين ويسكنه فسيح جناته "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة " الهنيدي شيخ شمل قبيلة العصمه" والصلاة عليه غدًا بجامع سنام
سبق

توفي الشيخ الهنيدي بن عمر ابا العلا شيخ شمل قبيلة العصمه مساء اليوم في مستشفى الحرس الوطني بالرياض بعد معاناته مع المرض، عن عمر يناهز 81 عامًا، وستقام الصلاة على الفقيد غدًا بعد صلاة العصر بجامع مركز سنام.

"سبق" تتقدّم بأصدق التعازي والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد ولقبيلة العصمة كافة، وتسأل الله له المغفرة ولجميع موتى المسلمين ويسكنه فسيح جناته "إنا لله وإنا إليه راجعون".

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:30 PM
اخر تعديل
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
09:43 PM

وفاة " الهنيدي شيخ شمل قبيلة العصمه" والصلاة عليه غدًا بجامع سنام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي الشيخ الهنيدي بن عمر ابا العلا شيخ شمل قبيلة العصمه مساء اليوم في مستشفى الحرس الوطني بالرياض بعد معاناته مع المرض، عن عمر يناهز 81 عامًا، وستقام الصلاة على الفقيد غدًا بعد صلاة العصر بجامع مركز سنام.

"سبق" تتقدّم بأصدق التعازي والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد ولقبيلة العصمة كافة، وتسأل الله له المغفرة ولجميع موتى المسلمين ويسكنه فسيح جناته "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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