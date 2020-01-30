وأضاف: عندما يحلّ يوم الاثنين سيتحرك متسارعاً ويغطي الوسط، الغرب، الشرق... حتى جنوب العاصمة، وبحلول يوم الأربعاء سيغطي الجزيرة العربية.

وقال "كراني": خلال الجمعة 7 فبرابر يقترب الزائر القطبي من الأجواء، وخلال السبت سيغطي الشمالية الغربية، ثم يغطي أجواء الشمال تدريجياً.

أفاد خبير الأرصاد حسن كراني أن هناك عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى السادس من فبراير المقبل.

"كراني": زائر قطبي يدخل أجواء المملكة غداً وهكذا سيتحرك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-30 أفاد خبير الأرصاد حسن كراني أن هناك عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى السادس من فبراير المقبل. وقال "كراني": خلال الجمعة 7 فبرابر يقترب الزائر القطبي من الأجواء، وخلال السبت سيغطي الشمالية الغربية، ثم يغطي أجواء الشمال تدريجياً. وأضاف: عندما يحلّ يوم الاثنين سيتحرك متسارعاً ويغطي الوسط، الغرب، الشرق... حتى جنوب العاصمة، وبحلول يوم الأربعاء سيغطي الجزيرة العربية.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441 02:39 PM

"كراني": زائر قطبي يدخل أجواء المملكة غداً وهكذا سيتحرك قال: عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى ٦ فبراير





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أفاد خبير الأرصاد حسن كراني أن هناك عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى السادس من فبراير المقبل.

وقال "كراني": خلال الجمعة 7 فبرابر يقترب الزائر القطبي من الأجواء، وخلال السبت سيغطي الشمالية الغربية، ثم يغطي أجواء الشمال تدريجياً.

وأضاف: عندما يحلّ يوم الاثنين سيتحرك متسارعاً ويغطي الوسط، الغرب، الشرق... حتى جنوب العاصمة، وبحلول يوم الأربعاء سيغطي الجزيرة العربية.