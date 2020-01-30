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"كراني": زائر قطبي يدخل أجواء المملكة غداً وهكذا سيتحرك

قال: عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى ٦ فبراير

أفاد خبير الأرصاد حسن كراني أن هناك عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى السادس من فبراير المقبل.

وقال "كراني": خلال الجمعة 7 فبرابر يقترب الزائر القطبي من الأجواء، وخلال السبت سيغطي الشمالية الغربية، ثم يغطي أجواء الشمال تدريجياً.

وأضاف: عندما يحلّ يوم الاثنين سيتحرك متسارعاً ويغطي الوسط، الغرب، الشرق... حتى جنوب العاصمة، وبحلول يوم الأربعاء سيغطي الجزيرة العربية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني": زائر قطبي يدخل أجواء المملكة غداً وهكذا سيتحرك
سبق

أفاد خبير الأرصاد حسن كراني أن هناك عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى السادس من فبراير المقبل.

وقال "كراني": خلال الجمعة 7 فبرابر يقترب الزائر القطبي من الأجواء، وخلال السبت سيغطي الشمالية الغربية، ثم يغطي أجواء الشمال تدريجياً.

وأضاف: عندما يحلّ يوم الاثنين سيتحرك متسارعاً ويغطي الوسط، الغرب، الشرق... حتى جنوب العاصمة، وبحلول يوم الأربعاء سيغطي الجزيرة العربية.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
02:39 PM

"كراني": زائر قطبي يدخل أجواء المملكة غداً وهكذا سيتحرك

قال: عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى ٦ فبراير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
5,115

أفاد خبير الأرصاد حسن كراني أن هناك عملية مد وجزر حراري جارية حالياً ومستمرة حتى السادس من فبراير المقبل.

وقال "كراني": خلال الجمعة 7 فبرابر يقترب الزائر القطبي من الأجواء، وخلال السبت سيغطي الشمالية الغربية، ثم يغطي أجواء الشمال تدريجياً.

وأضاف: عندما يحلّ يوم الاثنين سيتحرك متسارعاً ويغطي الوسط، الغرب، الشرق... حتى جنوب العاصمة، وبحلول يوم الأربعاء سيغطي الجزيرة العربية.

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