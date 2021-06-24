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لردع إيران.. أمريكا تشكّل تحالفاً بحرياً لحماية ممرات الشحن في الخليج

يضم عدة دول في المنطقة لم يعلن عنها

أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تبني تحالفاً بحرياً مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج بإتاحة المراقبة على كل حركة الشحن.

وأوضح المسؤول للصحفيين في طريقه للإمارات، أن تحالفاً من الدول سيوفر المواد والمساهمات المالية لبرنامج الإنذار، لكنه لم يذكر تلك الدول بالاسم.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالردع الاستباقي؛ لأن الإيرانيين يريدون الخروج، وفعل ما يحلو لهم ثم القول إنهم لم يفعلوها.

وبيّن المسؤول أن أدوات الردع ستشمل كاميرات ومناظير وسفن.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الآونة الأخيرة، وألقيت مسؤوليتها على إيران.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لردع إيران.. أمريكا تشكّل تحالفاً بحرياً لحماية ممرات الشحن في الخليج
سبق

أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تبني تحالفاً بحرياً مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج بإتاحة المراقبة على كل حركة الشحن.

وأوضح المسؤول للصحفيين في طريقه للإمارات، أن تحالفاً من الدول سيوفر المواد والمساهمات المالية لبرنامج الإنذار، لكنه لم يذكر تلك الدول بالاسم.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالردع الاستباقي؛ لأن الإيرانيين يريدون الخروج، وفعل ما يحلو لهم ثم القول إنهم لم يفعلوها.

وبيّن المسؤول أن أدوات الردع ستشمل كاميرات ومناظير وسفن.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الآونة الأخيرة، وألقيت مسؤوليتها على إيران.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
07:41 PM

لردع إيران.. أمريكا تشكّل تحالفاً بحرياً لحماية ممرات الشحن في الخليج

يضم عدة دول في المنطقة لم يعلن عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تبني تحالفاً بحرياً مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج بإتاحة المراقبة على كل حركة الشحن.

وأوضح المسؤول للصحفيين في طريقه للإمارات، أن تحالفاً من الدول سيوفر المواد والمساهمات المالية لبرنامج الإنذار، لكنه لم يذكر تلك الدول بالاسم.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالردع الاستباقي؛ لأن الإيرانيين يريدون الخروج، وفعل ما يحلو لهم ثم القول إنهم لم يفعلوها.

وبيّن المسؤول أن أدوات الردع ستشمل كاميرات ومناظير وسفن.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الآونة الأخيرة، وألقيت مسؤوليتها على إيران.

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