النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي

خلال برنامج "علم".. يساعد على الاطلاع على نتائج المرضى ومتابعتها إلكترونياً

أنهى التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، ربط مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له لطلب الفحوصات المخبرية وعرض نتائجها بالمختبر المركزي في التجمع من خلال برنامج "علم"، وهو ما يساعد على الاطلاع على نتائج المرضى ومتابعتها إلكترونياً وبشكل أفضل في ذات المراكز المقدمة للخدمة الصحية.
وستسهم هذه الخدمة في توفير عامل الوقت للمريض ولمقدم الخدمة الصحية من خلال تقديم خدمة ذات جودة أفضل بحيث تمكن الطبيب من الاطلاع على النتائج وسرعة تسجيل الوصفات الطبية دون الحاجة للانتظار لحين وصول نتائج الفحوصات المخبرية التي ترسل للمستشفيات المرجعية.
وتساعد هذه الوسائل التقنية في تمكين تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تعد الصف الأول في متابعة المجتمع وحمايته وتثقيفه من الأمراض، الأمر الذي سيمكن دوراً صحياً لمراكز الرعاية الصحية الأولية في متابعتها للمجتمع السكني.
ويسعى التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى إلى تقديم كامل الدعم من الكوادر البشرية وتسخير جميع الجوانب التقنية التي تسهم في إيجاد أفضل الحلول وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي
سبق

أنهى التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، ربط مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له لطلب الفحوصات المخبرية وعرض نتائجها بالمختبر المركزي في التجمع من خلال برنامج "علم"، وهو ما يساعد على الاطلاع على نتائج المرضى ومتابعتها إلكترونياً وبشكل أفضل في ذات المراكز المقدمة للخدمة الصحية.
وستسهم هذه الخدمة في توفير عامل الوقت للمريض ولمقدم الخدمة الصحية من خلال تقديم خدمة ذات جودة أفضل بحيث تمكن الطبيب من الاطلاع على النتائج وسرعة تسجيل الوصفات الطبية دون الحاجة للانتظار لحين وصول نتائج الفحوصات المخبرية التي ترسل للمستشفيات المرجعية.
وتساعد هذه الوسائل التقنية في تمكين تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تعد الصف الأول في متابعة المجتمع وحمايته وتثقيفه من الأمراض، الأمر الذي سيمكن دوراً صحياً لمراكز الرعاية الصحية الأولية في متابعتها للمجتمع السكني.
ويسعى التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى إلى تقديم كامل الدعم من الكوادر البشرية وتسخير جميع الجوانب التقنية التي تسهم في إيجاد أفضل الحلول وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
07:08 PM

"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي

خلال برنامج "علم".. يساعد على الاطلاع على نتائج المرضى ومتابعتها إلكترونياً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
328

أنهى التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، ربط مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له لطلب الفحوصات المخبرية وعرض نتائجها بالمختبر المركزي في التجمع من خلال برنامج "علم"، وهو ما يساعد على الاطلاع على نتائج المرضى ومتابعتها إلكترونياً وبشكل أفضل في ذات المراكز المقدمة للخدمة الصحية.
وستسهم هذه الخدمة في توفير عامل الوقت للمريض ولمقدم الخدمة الصحية من خلال تقديم خدمة ذات جودة أفضل بحيث تمكن الطبيب من الاطلاع على النتائج وسرعة تسجيل الوصفات الطبية دون الحاجة للانتظار لحين وصول نتائج الفحوصات المخبرية التي ترسل للمستشفيات المرجعية.
وتساعد هذه الوسائل التقنية في تمكين تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تعد الصف الأول في متابعة المجتمع وحمايته وتثقيفه من الأمراض، الأمر الذي سيمكن دوراً صحياً لمراكز الرعاية الصحية الأولية في متابعتها للمجتمع السكني.
ويسعى التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى إلى تقديم كامل الدعم من الكوادر البشرية وتسخير جميع الجوانب التقنية التي تسهم في إيجاد أفضل الحلول وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,609
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,271
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,421
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,096

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة