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واتساب.. ميزة جديدة لقراءة الرسائل الصوتية بدلاً من سماعها

يخطط أن تكون على هواتف ابل مخصصة للغة الإنجليزية.. وتليها بقية اللغات

يعمل المطورون في شركة فيسبوك على إضافة ميزة جديدة على أشهر تطبيق تملكه "واتساب"، يتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل نصية لقراءتها بدلاً من سماعها .


وأشارت تقارير أمريكية إلى أن تطوير تلك الميزة يأتي بعد تلقي الشركة للعديد من الاقتراحات لإضافة الميزة، حيث إن تشغيل الرسائل الصوتية في بعض الأحيان يضعهم في مواقف محرجة خاصة في الأماكن العامة.


ويخطط المطورون لأن يتم تشغيل تلك الميزة على هواتف شركة ابل، ويتوقع أن تكون مخصصة للغة الإنجليزية في بداية إضافتها، على أن يتم إضافة بقية اللغات بعد ذلك.


وتعمل الميزة الجديدة عن طريق إرسال بيانات الرسالة الصوتية إلى شركة ابل لمعالجتها وتحويلها إلى رسالة نصية.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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واتساب.. ميزة جديدة لقراءة الرسائل الصوتية بدلاً من سماعها
سبق

يعمل المطورون في شركة فيسبوك على إضافة ميزة جديدة على أشهر تطبيق تملكه "واتساب"، يتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل نصية لقراءتها بدلاً من سماعها .


وأشارت تقارير أمريكية إلى أن تطوير تلك الميزة يأتي بعد تلقي الشركة للعديد من الاقتراحات لإضافة الميزة، حيث إن تشغيل الرسائل الصوتية في بعض الأحيان يضعهم في مواقف محرجة خاصة في الأماكن العامة.


ويخطط المطورون لأن يتم تشغيل تلك الميزة على هواتف شركة ابل، ويتوقع أن تكون مخصصة للغة الإنجليزية في بداية إضافتها، على أن يتم إضافة بقية اللغات بعد ذلك.


وتعمل الميزة الجديدة عن طريق إرسال بيانات الرسالة الصوتية إلى شركة ابل لمعالجتها وتحويلها إلى رسالة نصية.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
11:06 PM

واتساب.. ميزة جديدة لقراءة الرسائل الصوتية بدلاً من سماعها

يخطط أن تكون على هواتف ابل مخصصة للغة الإنجليزية.. وتليها بقية اللغات

A A A
خالد علي - الرياض
2
5,776

يعمل المطورون في شركة فيسبوك على إضافة ميزة جديدة على أشهر تطبيق تملكه "واتساب"، يتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل نصية لقراءتها بدلاً من سماعها .


وأشارت تقارير أمريكية إلى أن تطوير تلك الميزة يأتي بعد تلقي الشركة للعديد من الاقتراحات لإضافة الميزة، حيث إن تشغيل الرسائل الصوتية في بعض الأحيان يضعهم في مواقف محرجة خاصة في الأماكن العامة.


ويخطط المطورون لأن يتم تشغيل تلك الميزة على هواتف شركة ابل، ويتوقع أن تكون مخصصة للغة الإنجليزية في بداية إضافتها، على أن يتم إضافة بقية اللغات بعد ذلك.


وتعمل الميزة الجديدة عن طريق إرسال بيانات الرسالة الصوتية إلى شركة ابل لمعالجتها وتحويلها إلى رسالة نصية.

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