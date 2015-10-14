"الزهراني": نعيش مرحلة جديدة على مستوى صناعة الترفيه.. نقطة تحوّل

قال: كنا نفتقد كثيرًا هذه الأجواء.. وما يحدث علامة فارقة في حياتنا ومجتمعنا

وصف الفنان أسعد الزهراني ما نعيشه هذه الأيام من حراك كبير على مستوى صناعة الترفيه ومواسم السعودية، وأبرزها حاليًا موسم الرياض، بأنه يمثل مرحلة جديدة، ونقطة تَحوّل إيجابية وعلامة فارقة في حياتنا الأسرية والاجتماعية والثقافية؛ لافتًا إلى أننا كنا نفتقد في السابق وجودَ مثل هذه الأجواء والمجالات والإمكانيات، وإيجاد مكان للترفيه لأطفالنا ولعائلاتنا!

وقال في حديثه لـ"سبق" على هامش حضوره أمس فعاليات #صناعة_الترفيه بفندق الريتزكارلتون بالرياض: "دخلنا مرحلة جديدة وجميلة ستُحدث تغييرًا إيجابيًّا في حياتنا ومجتمعنا، شيء افتقدناه منذ زمن، افتقدنا إيجاد المكان المناسب للترفيه لأسرنا ولأطفالنا.

ونوّه "الزهراني" بالجهد الضخم الذي تُقدّمه هيئة الترفيه في تطور وصناعة هذا القطاع الحيوي بقيادة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وأضاف "ما شاهدته من الشركات الضخمة والإمكانيات الجبارة التي أحضروها للسعودية في افتتاح المنتدى، شيء جميل ونفتخر به كسعوديين أن نصل لمرحلة أن نجعل بلدنا هذا البلد الذي يشمل ويحتضن عدة ثقافات متنوعة ومتميزة، يجب أن يشاهدها العالم كله.

وأضاف "نعيش الآن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- مرحلة تجديد وتغيير، وإن شاء الله نشاهد بلدنا أفضل وأجمل في كل المجالات، واتفق على أن هذا التغيير والتطور يحمّل الممثلين والفنانين دورًا كبيرًا ومسؤولية خلال لمرحلة المقبلة في إبراز هذا الإبداع.

وأكد الزهراني أن جميع أفراد المجتمع يتحملون -إلى جانب الفنانين- مسؤولية مواكبة ومعايشة الموجة الجميلة التي نعيشها، ويساهمون في عكس صورة جميلة ومشرّفة عن المملكة العربية السعودية وعن الشعب السعودي للسياح بأننا شعب راقٍ ومحترم، ونحترم الضيوف ونقدّر الناس، وشعب مضياف وكريم، ولله الحمد وهذه سمعة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وسمعتنا أننا أهل كرم في الجزيرة العربية.

وعن جديد الفنان أسعد الزهراني، كشف لـ"سبق" عن مسلسل يجمعه بالقصبي سيُعرض رمضان المقبل، وقال: "نقوم حاليًا بتحضير عمل جديد مع الفنان ناصر القصبي سيُعرض خلال رمضان المقبل بإذن الله".

يُذكر أن منتدى صناعة الترفيه الذي تُختتم فعالياته اليوم الاثنين بفندق الريتزكارلتون بالرياض؛ هو منتدى عالمي، يهدف إلى تحفيز وتطوير صناعة الترفيه بالمملكة، وتعزيز ثقافة البهجة، وخلق فرص استثمارية، وكذلك بناء مجتمع حيوي نابض بالحياة، يزخر بكل الخيارات الترفيهية؛ بما يلبي مستهدفات برنامج جودة الحياة وفق رؤية 2030.

ويجمع المنتدى رواد الترفيه حول العالم تحت سقف واحد بمشاركة 60 جهة دولية عارضة و12 ورشة عمل؛ مما يخلق فرصًا استثمارية استثنائية عبر مشاركات واسعة لنخبة الشركات العالمية المعنية بصناعة الترفيه، إلى جانب كوكبة من المتحدثين الملهمين، ومجموعة من ورش العمل لتنمية المواهب، ومعرض صناعة الترفيه، واحتفالية تكريم صناع البهجة.