النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الطائف تتنفس".. إقبال سياحي مميز تشهده "المأنوسة" .. مطر وضباب‎

استعدادات كبيرة بالمتنزهات والحدائق واستنفار لكل الجهات المعنية

تبذل كل الجهات المعنية بمحافظة الطائف جهودها لاستقبال السياحة هذا العام وسط تدفق المصطافين خلال الأيام الماضية ومازال التدفق على منتزهات الطائف وحدائقها يفوق الوصف خلال ما شهدته المحافظة من أمطار غزيرة وأجواء معتدلة، وفقًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب.

يُشار إلى أن الجهات الحكومية بالطائف قامت بتجهيز وتهيئة الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه، كما ينفذ فرع وزارة السياحة بالطائف هذه الأيام جولات رقابية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات النظامية واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والالتزام بتوفير الخدمات المطلوبة وفق التصنيف، أيضًا رفعت الجهات الأخرى المسؤولة عن توفير الخدمات للمواطنين كالصحة والكهرباء والماء وغيرها طاقتها الاستيعابية استعدادًا لهذا الموسم السياحي (تنفس)، كما تقوم إدارة المرور والدفاع المدني بوضع كل إمكاناتها لخدمة زوار محافظة الطائف خلال الموسم السياحي، خصوصًا في ظل كثافة الفعاليات والبرامج المقدمة، والأجواء التي تتمتع بها المحافظة، أيضًا عززت أمانة محافظة الطائف تسخير جميع إمكاناتها من تهيئة الحدائق والساحات البلدية والمسطحات الخضراء.

وتسعى أمانة الطائف إلى إبراز مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، وإبراز عمقها الحضاري والتاريخي، وتنوعها الثقافي والفني، ومنتوجها الطبيعي، بالإضافة إلى التفاعل مع المجتمع المحلي بتوفير الفرص الوظيفية الموسمية، والفرص الاستثمارية لرواد الأعمال .

الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الطائف تتنفس".. إقبال سياحي مميز تشهده "المأنوسة" .. مطر وضباب‎
سبق

تبذل كل الجهات المعنية بمحافظة الطائف جهودها لاستقبال السياحة هذا العام وسط تدفق المصطافين خلال الأيام الماضية ومازال التدفق على منتزهات الطائف وحدائقها يفوق الوصف خلال ما شهدته المحافظة من أمطار غزيرة وأجواء معتدلة، وفقًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب.

يُشار إلى أن الجهات الحكومية بالطائف قامت بتجهيز وتهيئة الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه، كما ينفذ فرع وزارة السياحة بالطائف هذه الأيام جولات رقابية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات النظامية واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والالتزام بتوفير الخدمات المطلوبة وفق التصنيف، أيضًا رفعت الجهات الأخرى المسؤولة عن توفير الخدمات للمواطنين كالصحة والكهرباء والماء وغيرها طاقتها الاستيعابية استعدادًا لهذا الموسم السياحي (تنفس)، كما تقوم إدارة المرور والدفاع المدني بوضع كل إمكاناتها لخدمة زوار محافظة الطائف خلال الموسم السياحي، خصوصًا في ظل كثافة الفعاليات والبرامج المقدمة، والأجواء التي تتمتع بها المحافظة، أيضًا عززت أمانة محافظة الطائف تسخير جميع إمكاناتها من تهيئة الحدائق والساحات البلدية والمسطحات الخضراء.

وتسعى أمانة الطائف إلى إبراز مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، وإبراز عمقها الحضاري والتاريخي، وتنوعها الثقافي والفني، ومنتوجها الطبيعي، بالإضافة إلى التفاعل مع المجتمع المحلي بتوفير الفرص الوظيفية الموسمية، والفرص الاستثمارية لرواد الأعمال .

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
11:16 PM
اخر تعديل
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
01:20 AM

"الطائف تتنفس".. إقبال سياحي مميز تشهده "المأنوسة" .. مطر وضباب‎

استعدادات كبيرة بالمتنزهات والحدائق واستنفار لكل الجهات المعنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
2
3,910

تبذل كل الجهات المعنية بمحافظة الطائف جهودها لاستقبال السياحة هذا العام وسط تدفق المصطافين خلال الأيام الماضية ومازال التدفق على منتزهات الطائف وحدائقها يفوق الوصف خلال ما شهدته المحافظة من أمطار غزيرة وأجواء معتدلة، وفقًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب.

يُشار إلى أن الجهات الحكومية بالطائف قامت بتجهيز وتهيئة الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه، كما ينفذ فرع وزارة السياحة بالطائف هذه الأيام جولات رقابية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات النظامية واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والالتزام بتوفير الخدمات المطلوبة وفق التصنيف، أيضًا رفعت الجهات الأخرى المسؤولة عن توفير الخدمات للمواطنين كالصحة والكهرباء والماء وغيرها طاقتها الاستيعابية استعدادًا لهذا الموسم السياحي (تنفس)، كما تقوم إدارة المرور والدفاع المدني بوضع كل إمكاناتها لخدمة زوار محافظة الطائف خلال الموسم السياحي، خصوصًا في ظل كثافة الفعاليات والبرامج المقدمة، والأجواء التي تتمتع بها المحافظة، أيضًا عززت أمانة محافظة الطائف تسخير جميع إمكاناتها من تهيئة الحدائق والساحات البلدية والمسطحات الخضراء.

وتسعى أمانة الطائف إلى إبراز مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، وإبراز عمقها الحضاري والتاريخي، وتنوعها الثقافي والفني، ومنتوجها الطبيعي، بالإضافة إلى التفاعل مع المجتمع المحلي بتوفير الفرص الوظيفية الموسمية، والفرص الاستثمارية لرواد الأعمال .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,618
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,119
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,352

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة