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"سكني" يتيح حجز 661 أرضًا مجانية بمخطط "روضة التعاون" في جدة.. الأسبوع المقبل

ضمن عدد من المخططات ذات المواقع المميزة

أنهت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان، أعمال الدراسات والتصميم لمخطط "روضة التعاون" جنوب مدينة جدة، وشرعت في أعمال التطوير بالتعاون مع القطاع الخاص من المقاولين المؤهلين، فيما سيكون المخطط متاحًا للحجز أمام المستفيدين الراغبين بهذا الخيار يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عبر بوابة "سكني" الإلكترونية، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الوكالة بتسليم المخططات في الوقت المحدد بمواصفات وجودة عالية.

ويبلغ إجمالي قطع الأراضي المجانية التي يوفرها المخطط 661 أرضًا، فيما يمتدّ المخطط على مساحة إجمالية تقدر بـ799714 ألف م²؛ حيث سيتاح الحجز قريبًا بالدخول على البوابة الإلكترونية وتحديد الأرض المناسبة وتوقيع العقد إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة الفرع، مع إمكانية الحصول على قرض مدعوم لجميع أراضي المخطط التي بلغ متوسط مساحاتها 450م2.

ويعد "روضة التعاون" نموذجًا للمخططات السكنية المتكاملة من ناحية المرافق العامة؛ إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويقع المخطط في حي الخمرة الواقع على امتداد طريق (جدة – الليث) جنوب حي السنابل، كما يمتاز بقربه من النطاق العمراني، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخططات السكنية للأراضي المجانية التي يتيحها برنامج سكني عبر الرابط: (https://sakani.housing.sa/plans/542317).

وتواصل وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني"، عملية تسليم الأراضي المجانية وفق جداول محددة، بعد التنسيق مع كافة المستفيدين؛ وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار تحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني والوصول إلى 70% بحلول 2030، كما يستمر البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبّي رغباتهم وتطلعاتهم.

وكالة الأراضي والشؤون الفنية وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يتيح حجز 661 أرضًا مجانية بمخطط "روضة التعاون" في جدة.. الأسبوع المقبل
سبق

أنهت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان، أعمال الدراسات والتصميم لمخطط "روضة التعاون" جنوب مدينة جدة، وشرعت في أعمال التطوير بالتعاون مع القطاع الخاص من المقاولين المؤهلين، فيما سيكون المخطط متاحًا للحجز أمام المستفيدين الراغبين بهذا الخيار يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عبر بوابة "سكني" الإلكترونية، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الوكالة بتسليم المخططات في الوقت المحدد بمواصفات وجودة عالية.

ويبلغ إجمالي قطع الأراضي المجانية التي يوفرها المخطط 661 أرضًا، فيما يمتدّ المخطط على مساحة إجمالية تقدر بـ799714 ألف م²؛ حيث سيتاح الحجز قريبًا بالدخول على البوابة الإلكترونية وتحديد الأرض المناسبة وتوقيع العقد إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة الفرع، مع إمكانية الحصول على قرض مدعوم لجميع أراضي المخطط التي بلغ متوسط مساحاتها 450م2.

ويعد "روضة التعاون" نموذجًا للمخططات السكنية المتكاملة من ناحية المرافق العامة؛ إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويقع المخطط في حي الخمرة الواقع على امتداد طريق (جدة – الليث) جنوب حي السنابل، كما يمتاز بقربه من النطاق العمراني، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخططات السكنية للأراضي المجانية التي يتيحها برنامج سكني عبر الرابط: (https://sakani.housing.sa/plans/542317).

وتواصل وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني"، عملية تسليم الأراضي المجانية وفق جداول محددة، بعد التنسيق مع كافة المستفيدين؛ وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار تحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني والوصول إلى 70% بحلول 2030، كما يستمر البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبّي رغباتهم وتطلعاتهم.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
06:36 PM

"سكني" يتيح حجز 661 أرضًا مجانية بمخطط "روضة التعاون" في جدة.. الأسبوع المقبل

ضمن عدد من المخططات ذات المواقع المميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان، أعمال الدراسات والتصميم لمخطط "روضة التعاون" جنوب مدينة جدة، وشرعت في أعمال التطوير بالتعاون مع القطاع الخاص من المقاولين المؤهلين، فيما سيكون المخطط متاحًا للحجز أمام المستفيدين الراغبين بهذا الخيار يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عبر بوابة "سكني" الإلكترونية، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الوكالة بتسليم المخططات في الوقت المحدد بمواصفات وجودة عالية.

ويبلغ إجمالي قطع الأراضي المجانية التي يوفرها المخطط 661 أرضًا، فيما يمتدّ المخطط على مساحة إجمالية تقدر بـ799714 ألف م²؛ حيث سيتاح الحجز قريبًا بالدخول على البوابة الإلكترونية وتحديد الأرض المناسبة وتوقيع العقد إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة الفرع، مع إمكانية الحصول على قرض مدعوم لجميع أراضي المخطط التي بلغ متوسط مساحاتها 450م2.

ويعد "روضة التعاون" نموذجًا للمخططات السكنية المتكاملة من ناحية المرافق العامة؛ إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويقع المخطط في حي الخمرة الواقع على امتداد طريق (جدة – الليث) جنوب حي السنابل، كما يمتاز بقربه من النطاق العمراني، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخططات السكنية للأراضي المجانية التي يتيحها برنامج سكني عبر الرابط: (https://sakani.housing.sa/plans/542317).

وتواصل وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني"، عملية تسليم الأراضي المجانية وفق جداول محددة، بعد التنسيق مع كافة المستفيدين؛ وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار تحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني والوصول إلى 70% بحلول 2030، كما يستمر البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبّي رغباتهم وتطلعاتهم.

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