"البسامي" : سنتخذ قراراً لفتح الجزء الشمالي للدائري الرابع لخدمة أهالي مكة

أكد أنه سيتم منع دخول السيارات غير المصرح لها للمشاعر خلال الحج

كشف اللواء محمد بن عبدالله البسامي مساعد قوات أمن الحج لشؤون المرور، اليوم الاثنين، أن الخطط المرورية تراعي احتياجات أهالي ‫مكة، وسنتخذ قراراً بالتنسيق لفتح الجزء الشمالي للدائري الرابع لخدمة الأهالي. ‏

وفي التفاصيل، أكد اللواء البسامي أنه سيتم منع دخول السيارات غير المصرح لها للمشاعر خلال الحج وهناك تناغم بين الجهات الأمنية كافة فهناك قيادة والمرور جزء منها، -وإن شاء الله- تتوج هذه الجهود والخطط بالنجاح للجميع.