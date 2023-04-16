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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان تستمر حتى الـ6 مساء

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية ممطرة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان تستمر حتى الـ6 مساء
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:49 AM

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان تستمر حتى الـ6 مساء

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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