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بـ"هدف النيران الصديقة".. الهلال يخسر في البطولة الآسيوية

تذيل مجموعته في مباراة شهدت طرد الحبسي

منح عبدالله الحافظ مدافع فريق الهلال، فريق الاستقلال الإيراني نقاط المواجهة التي جمعتهما على ملعب مسقط ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا بعد أن سجل الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه مع بداية الشوط الثاني.

وتصدر فريق الاستقلال المجموعة بأربع نقاط وحل الهلال في المركز الرابع والأخير بنقطة، فيما جاء العين الإماراتي والريان القطري في المركزين الثاني والثالث بنقطتين لكل فريق بعد تعادلهما إيجابياً.

بدأت المباراة هادئة من الطرفين وفي الدقيقة ٢٦ جاءت أخطر فرص الهلال بعد تمريرة من أشرف بنشرقي، وصلت إلى علي البليهي سددها قوية تصدى لها الحارس، رد عليها داليوش بتسديدة أمسك بها علي الحبسي.

وفي الدقيقة ٣٧ تحصل الهلال على خطأ قرب خط الـ١٨ نفذه أشرف بنشرقي اعتلت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة ٤٢ تحصل الاستقلال على خطأ ضربها مامتياب برأسه في يد علي الحبسي.

ومع مطلع الحصة الثانية نجح الاستقلال في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ٤٦ بعد تسديدة مامتياب حولها عبدالله الحافظ بالخطأ في الشباك.

واصل الاستقلال خطورته وفي الدقيقة ٥٣ ضرب إبراهيمي كرة برأسه أبعدها علي الحبسي ببراعة.

وسدد ياسر الشهراني كرة قوية في الدقيقة ٥٧ أبعدها الحارس.

وشهدت الدقيقة ٦٧ طرد الحكم للحارس الهلالي علي الحبسي بعد لمسه الكرة بيده خارج خط الـ ١٨ حيث شارك محمد الواكد حارساً وخرج مجاهد المنيع.


انخفض رتم الهلال وانحصر اللعب من الطرفين وسط الملعب، ولم تشهد الدقائق المتبقية خطورة زرقاء.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بـ"هدف النيران الصديقة".. الهلال يخسر في البطولة الآسيوية
سبق

منح عبدالله الحافظ مدافع فريق الهلال، فريق الاستقلال الإيراني نقاط المواجهة التي جمعتهما على ملعب مسقط ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا بعد أن سجل الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه مع بداية الشوط الثاني.

وتصدر فريق الاستقلال المجموعة بأربع نقاط وحل الهلال في المركز الرابع والأخير بنقطة، فيما جاء العين الإماراتي والريان القطري في المركزين الثاني والثالث بنقطتين لكل فريق بعد تعادلهما إيجابياً.

بدأت المباراة هادئة من الطرفين وفي الدقيقة ٢٦ جاءت أخطر فرص الهلال بعد تمريرة من أشرف بنشرقي، وصلت إلى علي البليهي سددها قوية تصدى لها الحارس، رد عليها داليوش بتسديدة أمسك بها علي الحبسي.

وفي الدقيقة ٣٧ تحصل الهلال على خطأ قرب خط الـ١٨ نفذه أشرف بنشرقي اعتلت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة ٤٢ تحصل الاستقلال على خطأ ضربها مامتياب برأسه في يد علي الحبسي.

ومع مطلع الحصة الثانية نجح الاستقلال في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ٤٦ بعد تسديدة مامتياب حولها عبدالله الحافظ بالخطأ في الشباك.

واصل الاستقلال خطورته وفي الدقيقة ٥٣ ضرب إبراهيمي كرة برأسه أبعدها علي الحبسي ببراعة.

وسدد ياسر الشهراني كرة قوية في الدقيقة ٥٧ أبعدها الحارس.

وشهدت الدقيقة ٦٧ طرد الحكم للحارس الهلالي علي الحبسي بعد لمسه الكرة بيده خارج خط الـ ١٨ حيث شارك محمد الواكد حارساً وخرج مجاهد المنيع.


انخفض رتم الهلال وانحصر اللعب من الطرفين وسط الملعب، ولم تشهد الدقائق المتبقية خطورة زرقاء.


20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
08:41 PM

بـ"هدف النيران الصديقة".. الهلال يخسر في البطولة الآسيوية

تذيل مجموعته في مباراة شهدت طرد الحبسي

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
61
30,571

منح عبدالله الحافظ مدافع فريق الهلال، فريق الاستقلال الإيراني نقاط المواجهة التي جمعتهما على ملعب مسقط ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا بعد أن سجل الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه مع بداية الشوط الثاني.

وتصدر فريق الاستقلال المجموعة بأربع نقاط وحل الهلال في المركز الرابع والأخير بنقطة، فيما جاء العين الإماراتي والريان القطري في المركزين الثاني والثالث بنقطتين لكل فريق بعد تعادلهما إيجابياً.

بدأت المباراة هادئة من الطرفين وفي الدقيقة ٢٦ جاءت أخطر فرص الهلال بعد تمريرة من أشرف بنشرقي، وصلت إلى علي البليهي سددها قوية تصدى لها الحارس، رد عليها داليوش بتسديدة أمسك بها علي الحبسي.

وفي الدقيقة ٣٧ تحصل الهلال على خطأ قرب خط الـ١٨ نفذه أشرف بنشرقي اعتلت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة ٤٢ تحصل الاستقلال على خطأ ضربها مامتياب برأسه في يد علي الحبسي.

ومع مطلع الحصة الثانية نجح الاستقلال في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ٤٦ بعد تسديدة مامتياب حولها عبدالله الحافظ بالخطأ في الشباك.

واصل الاستقلال خطورته وفي الدقيقة ٥٣ ضرب إبراهيمي كرة برأسه أبعدها علي الحبسي ببراعة.

وسدد ياسر الشهراني كرة قوية في الدقيقة ٥٧ أبعدها الحارس.

وشهدت الدقيقة ٦٧ طرد الحكم للحارس الهلالي علي الحبسي بعد لمسه الكرة بيده خارج خط الـ ١٨ حيث شارك محمد الواكد حارساً وخرج مجاهد المنيع.


انخفض رتم الهلال وانحصر اللعب من الطرفين وسط الملعب، ولم تشهد الدقائق المتبقية خطورة زرقاء.


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