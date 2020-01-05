النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احذر.. هذا الشعور بعد دخول المرحاض علامة على "سرطان الأمعاء"

الانتباه للعلامات المبكرة يحدّد مرحلة المرض وبالتالي بقاء المريض حيًّا

بقاء مرضى سرطان الأمعاء على قيد الحياة، يعتمد كلية على نوع ومرحلة السرطان إلى حد كبير؛ لذا من الضروري الانتباه إلى علامات الإنذار المبكرة للمرض لإمكان التعامل معه في وقت مناسب.

وفي المراحل الأولية للمرض؛ لا يعاني الكثير من المصابين بسرطان الأمعاء من أي أعراض؛ وفقًا لمركز "مايو كلينك". وعندما تظهر الأعراض؛ فمن المرجح أن تختلف اعتمادًا على حجم السرطان وموقعه في الأمعاء الغليظة.

والشعور بأن الأمعاء غير فارغة تمامًا بعد الدخول إلى المرحاض، هو إحدى علامات التحذير الرئيسية للمرض؛ مما يخلق شعورًا بالحاجة إلى الضغط أكثر؛ وفقًا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى:

• ظهورَ الدم في البراز.

• تغييرًا واضحًا في مدى التردد على المرحاض.

• ورمًا يمكن أن يتحسسه الطبيب في ممر الظهر أو البطن، وهو أكثر شيوعًا في الجانب الأيمن.

• خسارة الوزن

ويحدد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء من خلال مجموعة العوامل؛ كالعمر والوراثة ونمط الحياة.

سرطان الأمعاء

الرئيسية/ محطات

اعلان
احذر.. هذا الشعور بعد دخول المرحاض علامة على "سرطان الأمعاء"
سبق

بقاء مرضى سرطان الأمعاء على قيد الحياة، يعتمد كلية على نوع ومرحلة السرطان إلى حد كبير؛ لذا من الضروري الانتباه إلى علامات الإنذار المبكرة للمرض لإمكان التعامل معه في وقت مناسب.

وفي المراحل الأولية للمرض؛ لا يعاني الكثير من المصابين بسرطان الأمعاء من أي أعراض؛ وفقًا لمركز "مايو كلينك". وعندما تظهر الأعراض؛ فمن المرجح أن تختلف اعتمادًا على حجم السرطان وموقعه في الأمعاء الغليظة.

والشعور بأن الأمعاء غير فارغة تمامًا بعد الدخول إلى المرحاض، هو إحدى علامات التحذير الرئيسية للمرض؛ مما يخلق شعورًا بالحاجة إلى الضغط أكثر؛ وفقًا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى:

• ظهورَ الدم في البراز.

• تغييرًا واضحًا في مدى التردد على المرحاض.

• ورمًا يمكن أن يتحسسه الطبيب في ممر الظهر أو البطن، وهو أكثر شيوعًا في الجانب الأيمن.

• خسارة الوزن

ويحدد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء من خلال مجموعة العوامل؛ كالعمر والوراثة ونمط الحياة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
08:57 AM

احذر.. هذا الشعور بعد دخول المرحاض علامة على "سرطان الأمعاء"

الانتباه للعلامات المبكرة يحدّد مرحلة المرض وبالتالي بقاء المريض حيًّا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
41,617

بقاء مرضى سرطان الأمعاء على قيد الحياة، يعتمد كلية على نوع ومرحلة السرطان إلى حد كبير؛ لذا من الضروري الانتباه إلى علامات الإنذار المبكرة للمرض لإمكان التعامل معه في وقت مناسب.

وفي المراحل الأولية للمرض؛ لا يعاني الكثير من المصابين بسرطان الأمعاء من أي أعراض؛ وفقًا لمركز "مايو كلينك". وعندما تظهر الأعراض؛ فمن المرجح أن تختلف اعتمادًا على حجم السرطان وموقعه في الأمعاء الغليظة.

والشعور بأن الأمعاء غير فارغة تمامًا بعد الدخول إلى المرحاض، هو إحدى علامات التحذير الرئيسية للمرض؛ مما يخلق شعورًا بالحاجة إلى الضغط أكثر؛ وفقًا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى:

• ظهورَ الدم في البراز.

• تغييرًا واضحًا في مدى التردد على المرحاض.

• ورمًا يمكن أن يتحسسه الطبيب في ممر الظهر أو البطن، وهو أكثر شيوعًا في الجانب الأيمن.

• خسارة الوزن

ويحدد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء من خلال مجموعة العوامل؛ كالعمر والوراثة ونمط الحياة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,688

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة