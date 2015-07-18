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كشافة المملكة تشارك بالجامبوري العالمي في أمريكا.. الاثنين المقبل

تحت شعار "فتح عالم جديد"

تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية، في الجامبوري الكشفي العالمي الرابع والعشرين، الاثنين المقبل، في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "فتح عالم جديد".

وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبد الله بن سليمان الفهد، أن الجمعية أنهت استعداداتها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام، الذي سيُشارك فيه أكثر من 45 ألف شاب من جميع أنحاء العالم، يمثلون أكثر من 150 دولة، في حدث يُتوقع أن يكون أكبر جامبوري كشفي عالمي منذ أن بدأ مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن؛ أول حدث عام 1920م بالمملكة المتحدة.

وقال "الفهد": إن الجامبوري الذي يُشارك فيه الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 - 17 عامًا، سيشتمل على أنشطة تعليمية تُعزز السلام والتفاهم بين الثقافات والمهارات القيادية للحياة، وسيكون شعار الجامبوري مصدر إلهام للكشافة ليصبحوا مواطنين فاعلين، قادرين على خلق عالم أكثر استدامة؛ من خلال التعرف على القضايا العالمية؛ كتغير المناخ من خلال أنشطة تتضمن المشي لمسافات طويلة، وورش عمل؛ حتى يمكنهم مساعدة أنفسهم في عالم سريع التغير.

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي: إن مشاركة الوفد السعودي إلى جانب أنشطة المغامرة سيشارك في قرية التنمية العالمية لتعزيز الفهم تجاه أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وأضاف: ستقيم الجمعية معرضًا يحكي تاريخ الحركة الكشفية بالمملكة، ومشاركتها في الجامبوريات العالمية، ومشروع رسل السلام، وبرامج الخدمة العامة في الحج والعمرة، وما يخص الاهتمام بالشأن البيئي، بالإضافة إلى الدعم الذي تجده الكشافة من ولاة الأمر منذ التأسيس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كشافة المملكة تشارك بالجامبوري العالمي في أمريكا.. الاثنين المقبل
سبق

تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية، في الجامبوري الكشفي العالمي الرابع والعشرين، الاثنين المقبل، في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "فتح عالم جديد".

وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبد الله بن سليمان الفهد، أن الجمعية أنهت استعداداتها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام، الذي سيُشارك فيه أكثر من 45 ألف شاب من جميع أنحاء العالم، يمثلون أكثر من 150 دولة، في حدث يُتوقع أن يكون أكبر جامبوري كشفي عالمي منذ أن بدأ مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن؛ أول حدث عام 1920م بالمملكة المتحدة.

وقال "الفهد": إن الجامبوري الذي يُشارك فيه الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 - 17 عامًا، سيشتمل على أنشطة تعليمية تُعزز السلام والتفاهم بين الثقافات والمهارات القيادية للحياة، وسيكون شعار الجامبوري مصدر إلهام للكشافة ليصبحوا مواطنين فاعلين، قادرين على خلق عالم أكثر استدامة؛ من خلال التعرف على القضايا العالمية؛ كتغير المناخ من خلال أنشطة تتضمن المشي لمسافات طويلة، وورش عمل؛ حتى يمكنهم مساعدة أنفسهم في عالم سريع التغير.

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي: إن مشاركة الوفد السعودي إلى جانب أنشطة المغامرة سيشارك في قرية التنمية العالمية لتعزيز الفهم تجاه أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وأضاف: ستقيم الجمعية معرضًا يحكي تاريخ الحركة الكشفية بالمملكة، ومشاركتها في الجامبوريات العالمية، ومشروع رسل السلام، وبرامج الخدمة العامة في الحج والعمرة، وما يخص الاهتمام بالشأن البيئي، بالإضافة إلى الدعم الذي تجده الكشافة من ولاة الأمر منذ التأسيس.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:01 PM

كشافة المملكة تشارك بالجامبوري العالمي في أمريكا.. الاثنين المقبل

تحت شعار "فتح عالم جديد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية، في الجامبوري الكشفي العالمي الرابع والعشرين، الاثنين المقبل، في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "فتح عالم جديد".

وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبد الله بن سليمان الفهد، أن الجمعية أنهت استعداداتها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام، الذي سيُشارك فيه أكثر من 45 ألف شاب من جميع أنحاء العالم، يمثلون أكثر من 150 دولة، في حدث يُتوقع أن يكون أكبر جامبوري كشفي عالمي منذ أن بدأ مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن؛ أول حدث عام 1920م بالمملكة المتحدة.

وقال "الفهد": إن الجامبوري الذي يُشارك فيه الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 - 17 عامًا، سيشتمل على أنشطة تعليمية تُعزز السلام والتفاهم بين الثقافات والمهارات القيادية للحياة، وسيكون شعار الجامبوري مصدر إلهام للكشافة ليصبحوا مواطنين فاعلين، قادرين على خلق عالم أكثر استدامة؛ من خلال التعرف على القضايا العالمية؛ كتغير المناخ من خلال أنشطة تتضمن المشي لمسافات طويلة، وورش عمل؛ حتى يمكنهم مساعدة أنفسهم في عالم سريع التغير.

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي: إن مشاركة الوفد السعودي إلى جانب أنشطة المغامرة سيشارك في قرية التنمية العالمية لتعزيز الفهم تجاه أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وأضاف: ستقيم الجمعية معرضًا يحكي تاريخ الحركة الكشفية بالمملكة، ومشاركتها في الجامبوريات العالمية، ومشروع رسل السلام، وبرامج الخدمة العامة في الحج والعمرة، وما يخص الاهتمام بالشأن البيئي، بالإضافة إلى الدعم الذي تجده الكشافة من ولاة الأمر منذ التأسيس.

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