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"الربيعة" يصدر قرارًا بتمديد تكليف مدير عام الشؤون الصحية بعسير

خالد عسيري رفع شكره لأمير المنطقة وللوزير.. وقال: ثقة غالية

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف خالد بن عايض عسيري مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة عسير ولمدة عام.

بدوره رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير -حفظه الله- على دعمه اللا محدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة، وتحفيز الممارسين الصحيين والاطمئنان الدائم عليهم من قِبَله، وتلمس احتياجاتهم.

كما رفع شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على هذه الثقة الغالية وما تحظى به احتياجات المنطقة من دعم لا محدود منه ومتابعته الدؤوبة؛ بما يحقق الأهداف المنشودة لمواصلة تطوير المنظومة الصحية والرقي بمستوى الخدمات الصحية، وتحفيز أبطال الصحة وتقدير جهودهم المميزة بشكل متواصل.

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"الربيعة" يصدر قرارًا بتمديد تكليف مدير عام الشؤون الصحية بعسير
سبق

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف خالد بن عايض عسيري مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة عسير ولمدة عام.

بدوره رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير -حفظه الله- على دعمه اللا محدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة، وتحفيز الممارسين الصحيين والاطمئنان الدائم عليهم من قِبَله، وتلمس احتياجاتهم.

كما رفع شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على هذه الثقة الغالية وما تحظى به احتياجات المنطقة من دعم لا محدود منه ومتابعته الدؤوبة؛ بما يحقق الأهداف المنشودة لمواصلة تطوير المنظومة الصحية والرقي بمستوى الخدمات الصحية، وتحفيز أبطال الصحة وتقدير جهودهم المميزة بشكل متواصل.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
01:53 PM

"الربيعة" يصدر قرارًا بتمديد تكليف مدير عام الشؤون الصحية بعسير

خالد عسيري رفع شكره لأمير المنطقة وللوزير.. وقال: ثقة غالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف خالد بن عايض عسيري مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة عسير ولمدة عام.

بدوره رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير -حفظه الله- على دعمه اللا محدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة، وتحفيز الممارسين الصحيين والاطمئنان الدائم عليهم من قِبَله، وتلمس احتياجاتهم.

كما رفع شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على هذه الثقة الغالية وما تحظى به احتياجات المنطقة من دعم لا محدود منه ومتابعته الدؤوبة؛ بما يحقق الأهداف المنشودة لمواصلة تطوير المنظومة الصحية والرقي بمستوى الخدمات الصحية، وتحفيز أبطال الصحة وتقدير جهودهم المميزة بشكل متواصل.

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