أمانة عسير تنفذ أكثر من 12 جولة رقابية خلال شهر ديسمبر

وتضبط ٣١٢٣ مخالفة وتغلق ٥٦٨ محلاً

نفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير وبلدياتها، جولات رقابية على عدد من المنشآت التجارية، خلال ديسمبر ٢٠٢٠.

جاء ذلك، للتأكد من سلامة كل ما يُقدم للمستهلك، ومن نظامية الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية لتلك المنشآت والعاملين بها.

وقال أمين منقطة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن التقرير الخاص بهذه الأعمال، بين قيام المراقبين بـ ١٢١١٩ جولة رقابية، نتج عنها ضبط ٣١٢٣ مخالفةً متنوعةً.

كما أغلقت الفرق مع هذه الجولات، ٥٦٨ منشأةً لمخالفتها التقيد بالتدابير الصحية والبلدية المرتبطة بالأسواق والمراكز

التجارية أو ضبطِ مخالفات استوجبت عقوبة الإغلاق، ومنها: "تدني مستوى النظافة، وسوء حفظ الأطعمة، وسوء الأدوات المُستخدمة، وانتهاء الشهادات الصحية وغيرها"، كما صادرت ١١٦٩٤ كجم من الأغذية والمواد التالفة.

وأوضح "الحميدي"، أن عدد المراقبين الميدانيين، خلال هذه الجولات، بلغ ٣٠٦٧ مراقبًا بلدياً، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة ٣٨ شهادة صحية منتهية خلال هذه الجولات المشتركة.

وفيما يخص أعمال النظاقة والإصحاح البيئي والتعقيم، قال أمين المنطقة، إن الأمانة قامت بأعمال النظافة والإصحاح البيئي خلال شهر ديسمبر بعدد ١٠٠٧٣ جولة نظافة، بإشراف وتنفيذ ما يُقارب ٩٧٣٤٥ من القوى والكوادر البشرية الخاصة بالنظافة، وتم رفع ما يصل إلى ١٠٢٥٧٠ من النفايات. كما وصلت مُخلّفات الهدم والأنقاض التي رُفعت إلى ٣٢٣٤١.

وأشار إلى أن جولات أعمال الإصحاح البيئي بلغت ٦٠٧٩، حيث تم تطهير ما يقارب ٦٨٥٤٠ حاوية، وتطهير وتعقيم ٩٢٦٠ موقعًا باستخدام ١٩٩٩٨٩٢ لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة ١١١٥٦ فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، واستخدام عدد من الآليات والمعدات وصلت إلى ٥٦٧١.

يذكر أن أمانة منطقة عسير، تبذل جهودًا كبيرة في مجالات الرقابة على المنشآت التجارية بأنشطتها المتنوعة، إضافة إلى أعمال الإصحاح البيئي وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة، وتحث الجميع على التواصل والإبلاغ وإبداء الملاحظات عبر "940" وعلى مدار الساعة.