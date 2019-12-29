وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتبدأ منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

"الأرصاد" تنبِّه عسير: ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-29 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقة عسير. وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتبدأ منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 11:33 PM

"الأرصاد" تنبِّه عسير: ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية تشمل أبها والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا





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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقة عسير.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتبدأ منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.