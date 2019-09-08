النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. متسابق صومالي يجهش بالبكاء خلال مسابقة حفظ القرآن في رحاب الحرم المكي

أثناء تلاوته آيات عظيمة من سورة الحاقة شملت مآل المؤمن يوم القيامة والحساب

أجهش المتسابق عبدالفتاح على روبلي، من جمهورية الصومال الذي يشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده في دورتها الـ 41, التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية وتتواصل فعالياتها في رحاب الحرم المكي بمشاركة 146 متسابقًا من 103 دولة حول العالم.

وفي التفاصيل، تلا المتسابق من سورة الحاقة من قول الله تعالى :(فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَٰبِيَهْ) حيث إن هذه الآيات جاءت في سياق إخبار الله تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه، وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: (هاؤم اقرؤوا كتابيه) أي: خذوا اقرؤوا كتابيه; لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة; لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات".

وعند تلاوة المتسابق في الآيات المذكورة خشع وتدبر وبكى في موقف جعل جميع الحضور يستشعر عظمة هذه الآيات المباركة والتي تتحدث عن الفوز بالنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

يُذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة الدولية في دورتها 14 تتواصل فعالياتها في اليوم الثاني على التوالي بالمسجد الحرام, على أن تنتهي غدًا الاثنين التصفيات, وسيكون بإذن الله تعالى الحفل الختامي في يوم الأربعاء القادم – بمشيئة الله تعالى - بالمسجد الحرام وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-, ويكرم من خلاله الفائزين في أفرع المسابقة الأربعة بجوائز نقدية تصل إلى مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. متسابق صومالي يجهش بالبكاء خلال مسابقة حفظ القرآن في رحاب الحرم المكي
سبق

أجهش المتسابق عبدالفتاح على روبلي، من جمهورية الصومال الذي يشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده في دورتها الـ 41, التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية وتتواصل فعالياتها في رحاب الحرم المكي بمشاركة 146 متسابقًا من 103 دولة حول العالم.

وفي التفاصيل، تلا المتسابق من سورة الحاقة من قول الله تعالى :(فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَٰبِيَهْ) حيث إن هذه الآيات جاءت في سياق إخبار الله تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه، وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: (هاؤم اقرؤوا كتابيه) أي: خذوا اقرؤوا كتابيه; لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة; لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات".

وعند تلاوة المتسابق في الآيات المذكورة خشع وتدبر وبكى في موقف جعل جميع الحضور يستشعر عظمة هذه الآيات المباركة والتي تتحدث عن الفوز بالنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

يُذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة الدولية في دورتها 14 تتواصل فعالياتها في اليوم الثاني على التوالي بالمسجد الحرام, على أن تنتهي غدًا الاثنين التصفيات, وسيكون بإذن الله تعالى الحفل الختامي في يوم الأربعاء القادم – بمشيئة الله تعالى - بالمسجد الحرام وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-, ويكرم من خلاله الفائزين في أفرع المسابقة الأربعة بجوائز نقدية تصل إلى مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
10:16 PM

شاهد.. متسابق صومالي يجهش بالبكاء خلال مسابقة حفظ القرآن في رحاب الحرم المكي

أثناء تلاوته آيات عظيمة من سورة الحاقة شملت مآل المؤمن يوم القيامة والحساب

A A A
عبدالله العنزي - مكة المكرمة
2
2,634

أجهش المتسابق عبدالفتاح على روبلي، من جمهورية الصومال الذي يشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده في دورتها الـ 41, التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية وتتواصل فعالياتها في رحاب الحرم المكي بمشاركة 146 متسابقًا من 103 دولة حول العالم.

وفي التفاصيل، تلا المتسابق من سورة الحاقة من قول الله تعالى :(فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَٰبِيَهْ) حيث إن هذه الآيات جاءت في سياق إخبار الله تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه، وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: (هاؤم اقرؤوا كتابيه) أي: خذوا اقرؤوا كتابيه; لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة; لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات".

وعند تلاوة المتسابق في الآيات المذكورة خشع وتدبر وبكى في موقف جعل جميع الحضور يستشعر عظمة هذه الآيات المباركة والتي تتحدث عن الفوز بالنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

يُذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة الدولية في دورتها 14 تتواصل فعالياتها في اليوم الثاني على التوالي بالمسجد الحرام, على أن تنتهي غدًا الاثنين التصفيات, وسيكون بإذن الله تعالى الحفل الختامي في يوم الأربعاء القادم – بمشيئة الله تعالى - بالمسجد الحرام وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-, ويكرم من خلاله الفائزين في أفرع المسابقة الأربعة بجوائز نقدية تصل إلى مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,092
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,577
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,480
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,935

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة