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"تنمية الأفلاج" تؤهّل 50 شاباً لسوق العمل

عبر تنظيم دورة تدريبية عن "مهارات التسويق"

أهّلت لجنة تنمية الأفلاج 50 شاباً لسوق العمل من خلال تنظيم دورة تدريبية عن "مهارات التسويق" .

وهدفت الدورة، التي قدّمها المدرب علي الحربي؛ إلى تزويد الشباب بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من العمل الحر وخوض منافسات سوق العمل، دون عقبات بعد اكتسابهم المهارات من أصحاب الخبرات.

وتحرص لجنة الأفلاج على استقطاب مدربين في عدد من المجالات لتأهيل شباب المحافظة وتدريبهم على خوض المهن التجارية التي يحتاج إليها سوق العمل، واستطاعت تخريج أعداد كبيرة من الشباب المؤهلين.

تنمية الأفلاج مهارات التسويق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تنمية الأفلاج" تؤهّل 50 شاباً لسوق العمل
سبق

أهّلت لجنة تنمية الأفلاج 50 شاباً لسوق العمل من خلال تنظيم دورة تدريبية عن "مهارات التسويق" .

وهدفت الدورة، التي قدّمها المدرب علي الحربي؛ إلى تزويد الشباب بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من العمل الحر وخوض منافسات سوق العمل، دون عقبات بعد اكتسابهم المهارات من أصحاب الخبرات.

وتحرص لجنة الأفلاج على استقطاب مدربين في عدد من المجالات لتأهيل شباب المحافظة وتدريبهم على خوض المهن التجارية التي يحتاج إليها سوق العمل، واستطاعت تخريج أعداد كبيرة من الشباب المؤهلين.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
02:06 PM

"تنمية الأفلاج" تؤهّل 50 شاباً لسوق العمل

عبر تنظيم دورة تدريبية عن "مهارات التسويق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أهّلت لجنة تنمية الأفلاج 50 شاباً لسوق العمل من خلال تنظيم دورة تدريبية عن "مهارات التسويق" .

وهدفت الدورة، التي قدّمها المدرب علي الحربي؛ إلى تزويد الشباب بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من العمل الحر وخوض منافسات سوق العمل، دون عقبات بعد اكتسابهم المهارات من أصحاب الخبرات.

وتحرص لجنة الأفلاج على استقطاب مدربين في عدد من المجالات لتأهيل شباب المحافظة وتدريبهم على خوض المهن التجارية التي يحتاج إليها سوق العمل، واستطاعت تخريج أعداد كبيرة من الشباب المؤهلين.

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