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كرواتيا تمدد إجراءات العزل العام للحد من تفشي "كورونا"

الحكومة تدرس تخفيف القيود تدريجياً

أعلن وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، اليوم (السبت)، أن كرواتيا قررت تمديد إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا لمدة 15 يومًا أخرى.

وأشار "بوزينوفيتش" إلى أن الحكومة تدرس ما إذا كان من الممكن تخفيف القيود على الحركة تدريجياً، وفقاً لـ"رويترز".

وأغلقت الحكومة قبل شهر جميع المتاجر والحانات والمطاعم والمدارس وأوقفت وسائل النقل العام، وتركت فقط متاجر المواد الغذائية والصيدليات ومحطات البنزين مفتوحة.

وتسمح السلطات للمواطنين بمغادرة منازلهم لشراء الضروريات أو التماس العلاج الطبي أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو ممارسة التمارين الرياضية، لكن ليس في مجموعات مع مراعاة التباعد الاجتماعي. كما يعمل الكثير من الناس من منازلهم.

كرواتيا فيروس كورونا الجديد

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كرواتيا تمدد إجراءات العزل العام للحد من تفشي "كورونا"
سبق

أعلن وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، اليوم (السبت)، أن كرواتيا قررت تمديد إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا لمدة 15 يومًا أخرى.

وأشار "بوزينوفيتش" إلى أن الحكومة تدرس ما إذا كان من الممكن تخفيف القيود على الحركة تدريجياً، وفقاً لـ"رويترز".

وأغلقت الحكومة قبل شهر جميع المتاجر والحانات والمطاعم والمدارس وأوقفت وسائل النقل العام، وتركت فقط متاجر المواد الغذائية والصيدليات ومحطات البنزين مفتوحة.

وتسمح السلطات للمواطنين بمغادرة منازلهم لشراء الضروريات أو التماس العلاج الطبي أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو ممارسة التمارين الرياضية، لكن ليس في مجموعات مع مراعاة التباعد الاجتماعي. كما يعمل الكثير من الناس من منازلهم.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
07:11 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
03:30 AM

كرواتيا تمدد إجراءات العزل العام للحد من تفشي "كورونا"

الحكومة تدرس تخفيف القيود تدريجياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، اليوم (السبت)، أن كرواتيا قررت تمديد إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا لمدة 15 يومًا أخرى.

وأشار "بوزينوفيتش" إلى أن الحكومة تدرس ما إذا كان من الممكن تخفيف القيود على الحركة تدريجياً، وفقاً لـ"رويترز".

وأغلقت الحكومة قبل شهر جميع المتاجر والحانات والمطاعم والمدارس وأوقفت وسائل النقل العام، وتركت فقط متاجر المواد الغذائية والصيدليات ومحطات البنزين مفتوحة.

وتسمح السلطات للمواطنين بمغادرة منازلهم لشراء الضروريات أو التماس العلاج الطبي أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو ممارسة التمارين الرياضية، لكن ليس في مجموعات مع مراعاة التباعد الاجتماعي. كما يعمل الكثير من الناس من منازلهم.

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