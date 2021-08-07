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11.690 مخالفة تضبطها هيئة النقل على أنشطة وخدمات النقل البري خلال يوليو

تركزت في نقل البضائع والأجرة والنقل المتخصص وتأجير السيارات.. بمختلف المناطق

نفّذت الفِرَق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، أكثر من (84.480) عملية فحص ميداني خلال شهر يوليو الماضي؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لأنشطة النقل البري في مختلف أنحاء المملكة، وضبطت خلالها أكثر من (11.690) مخالفة، تركزت هذه المخالفات في نشاط نقل البضائع، ونشاط الأجرة، ونشاط النقل المتخصص ونشاط تأجير السيارات.

وأوضحت الهيئة، أن أبرز المخالفات المرصودة خلال هذه الحملات، تمثلت في تشغيل مركبات وسيارات الأجرة والحافلات لنقل الركاب دون الحصول على بطاقة تشغيل، والتي تصدرها الهيئة بعد التأكد من نظامية المركبة وسلامة فحصها الدوري، وأيضًا صلاحية تأمينها.. كما تَمثلت مخالفة استخدام السيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد كثاني أكثر المخالفات، يليها عدم التقيد بالاشتراطات كعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنات، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة؛ وفق اللائحة المنظمة للنشاط.

وتهدف الهيئة العامة للنقل من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من امتثال المنشآت المرخصة للأنظمة واللوائح والتشريعات، والحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في تقديم الخدمات، وسلامة وصحة المستفيدين والعاملين في أنشطة النقل بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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11.690 مخالفة تضبطها هيئة النقل على أنشطة وخدمات النقل البري خلال يوليو
سبق

نفّذت الفِرَق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، أكثر من (84.480) عملية فحص ميداني خلال شهر يوليو الماضي؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لأنشطة النقل البري في مختلف أنحاء المملكة، وضبطت خلالها أكثر من (11.690) مخالفة، تركزت هذه المخالفات في نشاط نقل البضائع، ونشاط الأجرة، ونشاط النقل المتخصص ونشاط تأجير السيارات.

وأوضحت الهيئة، أن أبرز المخالفات المرصودة خلال هذه الحملات، تمثلت في تشغيل مركبات وسيارات الأجرة والحافلات لنقل الركاب دون الحصول على بطاقة تشغيل، والتي تصدرها الهيئة بعد التأكد من نظامية المركبة وسلامة فحصها الدوري، وأيضًا صلاحية تأمينها.. كما تَمثلت مخالفة استخدام السيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد كثاني أكثر المخالفات، يليها عدم التقيد بالاشتراطات كعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنات، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة؛ وفق اللائحة المنظمة للنشاط.

وتهدف الهيئة العامة للنقل من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من امتثال المنشآت المرخصة للأنظمة واللوائح والتشريعات، والحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في تقديم الخدمات، وسلامة وصحة المستفيدين والعاملين في أنشطة النقل بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:15 PM

11.690 مخالفة تضبطها هيئة النقل على أنشطة وخدمات النقل البري خلال يوليو

تركزت في نقل البضائع والأجرة والنقل المتخصص وتأجير السيارات.. بمختلف المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت الفِرَق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، أكثر من (84.480) عملية فحص ميداني خلال شهر يوليو الماضي؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لأنشطة النقل البري في مختلف أنحاء المملكة، وضبطت خلالها أكثر من (11.690) مخالفة، تركزت هذه المخالفات في نشاط نقل البضائع، ونشاط الأجرة، ونشاط النقل المتخصص ونشاط تأجير السيارات.

وأوضحت الهيئة، أن أبرز المخالفات المرصودة خلال هذه الحملات، تمثلت في تشغيل مركبات وسيارات الأجرة والحافلات لنقل الركاب دون الحصول على بطاقة تشغيل، والتي تصدرها الهيئة بعد التأكد من نظامية المركبة وسلامة فحصها الدوري، وأيضًا صلاحية تأمينها.. كما تَمثلت مخالفة استخدام السيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد كثاني أكثر المخالفات، يليها عدم التقيد بالاشتراطات كعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنات، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة؛ وفق اللائحة المنظمة للنشاط.

وتهدف الهيئة العامة للنقل من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من امتثال المنشآت المرخصة للأنظمة واللوائح والتشريعات، والحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في تقديم الخدمات، وسلامة وصحة المستفيدين والعاملين في أنشطة النقل بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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