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بأغلبية ساحقة.. النواب الأمريكي يقر منح مليار دولار لإسرائيل لدعم نظام (القبة الحديدية)

420 صوتًا مقابل اعتراض 9 أشخاص "8 ديمقراطيين وجمهوري واحد"

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، على منح مليار دولار لإسرائيل لدعم نظام الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية) التابع لها، بعد يومين من النقاشات شهدا اعتراض معظم الديمقراطيين التقدميين على المشروع.
الإجراء مُرر بأغلبية 420 صوتًا مقابل اعتراض 9 أشخاص (ثمانية ديمقراطيين وجمهوري واحد). وبهذا التصويت أُرسل الإجراء إلى مجلس الشيوخ، حيث لم يحدد القادة موعد التصويت عليه بعد.


وأُدرجت أموال المنحة في الأصل في التشريع الذي يعالج إغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق وأزمة الديون المحتملة في أكتوبر، ولكن اعتراض بعض النواب الديمقراطيين أدى إلى حذف البند من مشروع قانون الإنفاق.
وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، مخاطبة البرلمان "إن إقرار هذا القانون يعكس الوحدة الكبيرة في الكونغرس حول أمن إسرائيل".

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بأغلبية ساحقة.. النواب الأمريكي يقر منح مليار دولار لإسرائيل لدعم نظام (القبة الحديدية)
سبق

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، على منح مليار دولار لإسرائيل لدعم نظام الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية) التابع لها، بعد يومين من النقاشات شهدا اعتراض معظم الديمقراطيين التقدميين على المشروع.
الإجراء مُرر بأغلبية 420 صوتًا مقابل اعتراض 9 أشخاص (ثمانية ديمقراطيين وجمهوري واحد). وبهذا التصويت أُرسل الإجراء إلى مجلس الشيوخ، حيث لم يحدد القادة موعد التصويت عليه بعد.


وأُدرجت أموال المنحة في الأصل في التشريع الذي يعالج إغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق وأزمة الديون المحتملة في أكتوبر، ولكن اعتراض بعض النواب الديمقراطيين أدى إلى حذف البند من مشروع قانون الإنفاق.
وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، مخاطبة البرلمان "إن إقرار هذا القانون يعكس الوحدة الكبيرة في الكونغرس حول أمن إسرائيل".

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
04:19 PM

بأغلبية ساحقة.. النواب الأمريكي يقر منح مليار دولار لإسرائيل لدعم نظام (القبة الحديدية)

420 صوتًا مقابل اعتراض 9 أشخاص "8 ديمقراطيين وجمهوري واحد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,517

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، على منح مليار دولار لإسرائيل لدعم نظام الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية) التابع لها، بعد يومين من النقاشات شهدا اعتراض معظم الديمقراطيين التقدميين على المشروع.
الإجراء مُرر بأغلبية 420 صوتًا مقابل اعتراض 9 أشخاص (ثمانية ديمقراطيين وجمهوري واحد). وبهذا التصويت أُرسل الإجراء إلى مجلس الشيوخ، حيث لم يحدد القادة موعد التصويت عليه بعد.


وأُدرجت أموال المنحة في الأصل في التشريع الذي يعالج إغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق وأزمة الديون المحتملة في أكتوبر، ولكن اعتراض بعض النواب الديمقراطيين أدى إلى حذف البند من مشروع قانون الإنفاق.
وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، مخاطبة البرلمان "إن إقرار هذا القانون يعكس الوحدة الكبيرة في الكونغرس حول أمن إسرائيل".

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